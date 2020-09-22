Красноярский спецназ задержал «Сибирского Иисуса»

Красноярский спецназ провел операцию по задержанию руководителей религиозной общины «Церковь последнего завета», известной также как община Виссариона. По данным «Тайги.Инфо», задержан руководитель секты Сергей Тороп (Виссарион) и все его ближайшие соратники.

Задержания прошли на юге Красноярского края — в деревне «Город Солнца» в Курагинском районе. В операции принимали участие десятки спецназовцев с боевым оружием и четыре вертолета.

По словам местного жителя Александра Староверова, неизвестные люди в гражданской одежде начали проводить обыски во всех домах деревни. По его словам, в «Город Солнца» едет несколько десятков пустых автозаков. На территорию никого не пускают, в том числе и адвокатов .

По данным «Тайги.Инфо» на месте работают представители ФСБ, при этом официальная причина операции остается неизвестной. Сергей Торопа и его первого помощника Вадима Редькина посадили в вертолеты и увезли в неизвестном направлении.

Община Виссариона создана Сергеем Торопом после его ухода из правоохранительных органов, где он работал участковым милиционером. До этого Тороп работал плотником. С 1990-года он называет себя «новым мессией, Сыном Божиим, проводником Духа Святого Великой Мудрости Творца — Виссарионом».

Религиозная организация «Церковь последнего завета» официально зарегистрирована в Министерстве юстиции России. Количество последователей общины составляет более десяти тысяч человек, большинство из них проживает в Красноярском крае. Им нельзя пить, курить, обмениваться деньгами, а их жизнь проходит в деревянном доме за счет натурального хозяйства. Однако в последние годы в общине появились мобильные телефоны, телевизоры и спутниковые тарелки.

Сергея Торопа его последователи называют «Сибирским Иисусом», его община на протяжении последних 30 лет вызывает интерес у журналистов и документалистов со всего мира. Так, эстонский документальный фильм «Христос живет в Сибири» показали на фестивале «Артдокфест» в Москве.

В 1995 году последователи Торопа построили «Город Солнца» в Курагинском районе Красноярского края. Сейчас на его территории проживают более 100 человек, однако практически все деревни в радиусе 100 километров от «Города Солнца» также заполнены адептами Виссариона.

Последние обыски в общине Виссариона проходили в феврале 2020 года, а расследования правоохранительных органов идут уже последние несколько лет. Они связаны с работой школы «Истоки», которая содержится на средства общины. Следователи проводили опросы, не применяется ли к детям физическое или моральное насилие и не подвергаются ли они гипнозу. Кроме того, в СК поступали несколько анонимных жалоб на педофилию внутри общины.

Ранее региональные СМИ несколько раз писали о смертях, которые происходили на территории коммуны. Например, в лесу около «Города Солнца» зимой обнаружили труп голой женщины, другая — покончила с собой возле портрета Виссариона. Также его последователи отказываются от доказательной и традиционной медицины, поэтому часто умирают от осложнений различных болезней.

Кроме того, Торопа неоднократно обвиняли в мошенничестве и поборах внутри общины — каждый ее член должен отдавать ему минимум 10% от всех своих доходов ежемесячно. В августе 2020 года жительница Москвы обвинила Торопа в том, что он обещал построить ей жилье в деревне на деньги, которая москвичка получила после продажи квартиры в столице, однако этого так и не произошло.