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Красноярский спецназ задержал «Сибирского Иисуса»

Семён Гудошников
Сегодня в 9:45

Красноярский спецназ провел операцию по задержанию руководителей религиозной общины «Церковь последнего завета», известной также как община Виссариона. По данным «Тайги.Инфо», задержан руководитель секты Сергей Тороп (Виссарион) и все его ближайшие соратники.

Задержания прошли на юге Красноярского края — в деревне «Город Солнца» в Курагинском районе. В операции принимали участие десятки спецназовцев с боевым оружием и четыре вертолета.

По словам местного жителя Александра Староверова, неизвестные люди в гражданской одежде начали проводить обыски во всех домах деревни. По его словам, в «Город Солнца» едет несколько десятков пустых автозаков. На территорию никого не пускают, в том числе и адвокатов .

По данным «Тайги.Инфо» на месте работают представители ФСБ, при этом официальная причина операции остается неизвестной. Сергей Торопа и его первого помощника Вадима Редькина посадили в вертолеты и увезли в неизвестном направлении.

Община Виссариона создана Сергеем Торопом после его ухода из правоохранительных органов, где он работал участковым милиционером. До этого Тороп работал плотником. С 1990-года он называет себя «новым мессией, Сыном Божиим, проводником Духа Святого Великой Мудрости Творца — Виссарионом».

Религиозная организация «Церковь последнего завета» официально зарегистрирована в Министерстве юстиции России. Количество последователей общины составляет более десяти тысяч человек, большинство из них проживает в Красноярском крае. Им нельзя пить, курить, обмениваться деньгами, а их жизнь проходит в деревянном доме за счет натурального хозяйства. Однако в последние годы в общине появились мобильные телефоны, телевизоры и спутниковые тарелки.

Сергея Торопа его последователи называют «Сибирским Иисусом», его община на протяжении последних 30 лет вызывает интерес у журналистов и документалистов со всего мира. Так, эстонский документальный фильм «Христос живет в Сибири» показали на фестивале «Артдокфест» в Москве.

В 1995 году последователи Торопа построили «Город Солнца» в Курагинском районе Красноярского края. Сейчас на его территории проживают более 100 человек, однако практически все деревни в радиусе 100 километров от «Города Солнца» также заполнены адептами Виссариона.

Последние обыски в общине Виссариона проходили в феврале 2020 года, а расследования правоохранительных органов идут уже последние несколько лет. Они связаны с работой школы «Истоки», которая содержится на средства общины. Следователи проводили опросы, не применяется ли к детям физическое или моральное насилие и не подвергаются ли они гипнозу. Кроме того, в СК поступали несколько анонимных жалоб на педофилию внутри общины.

Ранее региональные СМИ несколько раз писали о смертях, которые происходили на территории коммуны. Например, в лесу около «Города Солнца» зимой обнаружили труп голой женщины, другая — покончила с собой возле портрета Виссариона. Также его последователи отказываются от доказательной и традиционной медицины, поэтому часто умирают от осложнений различных болезней.

Кроме того, Торопа неоднократно обвиняли в мошенничестве и поборах внутри общины — каждый ее член должен отдавать ему минимум 10% от всех своих доходов ежемесячно. В августе 2020 года жительница Москвы обвинила Торопа в том, что он обещал построить ей жилье в деревне на деньги, которая москвичка получила после продажи квартиры в столице, однако этого так и не произошло.

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