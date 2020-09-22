В Египте нашли 27 саркофагов возрастом 2,5 тыс. лет. Это крупнейшее археологическое открытие года!

Археологи обнаружили в недавно раскопанном колодце недалеко от Каира 27 саркофагов возрастом более 2,5 тыс. лет. Ученые уже назвали находку одним из крупнейших археологических открытий этого года, пишет BBC.

Захоронения были обнаружены в колодце на священном месте в Саккаре, которая исполняла роль могильника более 3 тыс. лет назад. Сейчас Саккара входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.