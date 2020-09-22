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В Египте нашли 27 саркофагов возрастом 2,5 тыс. лет. Это крупнейшее археологическое открытие года!

Семён Гудошников
Сегодня в 8:45

Археологи обнаружили в недавно раскопанном колодце недалеко от Каира 27 саркофагов возрастом более 2,5 тыс. лет. Ученые уже назвали находку одним из крупнейших археологических открытий этого года, пишет BBC.

Захоронения были обнаружены в колодце на священном месте в Саккаре, которая исполняла роль могильника более 3 тыс. лет назад. Сейчас Саккара входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Первоначально археологи обнаружили 13 саркофагов, а позже — во время раскопок — еще 14. При этом раскрашенные деревянные гробы не открывались со времен захоронения. Сейчас археологи продолжают работы на глубине более 11 метров, чтобы выяснить, кому именно принадлежали эти саркофаги.

Несколько месяцев назада в Саккаре обнаружили маску из чистого серебра 99,07 пробы в гробнице древнеегипетских жрецов. Это третья подобная находка в истории археологии и первая маска такого типа, найденная в Египте с 1939 года.

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