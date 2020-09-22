Умер кинооператор, номинант на премию «Оскар» Майкл Чапман. Он снимал «Таксиста» и «Бешеного быка»

На 85-м году жизни умер кинооператор Майкл Чапман. Об этом в инстаграме сообщила его жена.

Чапман начинал свою карьеру на съемках «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы и «Челюстей» Стивена Спилберга. Он снимал фильмы Мартина Скорсезе — «Таксист», «Американский парень», «Последний вальс», «Бешеный бык». Также оператор работал с Хэлом Эшби, Полом Шредером, Филипом Кауфманом и другими.

Чапман дважды номинировался на премию «Оскар» в категории «Лучшая работа оператора»: первый раз в 1981 году с фильмом «Бешеный бык», второй раз в 1994 году с картиной «Беглец» Эндрю Дэвиса.