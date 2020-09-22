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Вышел трейлер мультфильма «Путешествие на Луну» от Netflix

Анастасия Цой
Сегодня в 16:55

На ютьюб-канале Netflix появился трейлер мультфильма «Путешествие на Луну». Премьера на стриминговом сервисе запланирована на 23 октября.

«Путешествие на Луну» — приключенческий мюзикл о девочке, которая строит ракету, чтобы отправиться на Луну и доказать своему отцу, что легендарная богиня Луны из сказок ее погибшей матери действительно существует.

Режиссером выступил Глен Кин, это его полнометражный дебют. До этого Кин работал как аниматор над оригинальными мультфильмами Disney, в числе которых «Аладдин», «Русалочка» и «Тарзан». Также в 2018 году его картина «Дорогой баскетбол» взяла «Оскар» как лучший короткометражный анимационный фильм.

В Сочи завершился 31-й кинофестиваль «Кинотавр» (с 11 по 18 сентября), официальным партнером которого в этом году стал мультимедийный сервис Okko. О событиях и фильмах «Кинотавра» читайте в спецпроекте на «Афише»!

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