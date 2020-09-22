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На российских морях и реках протестируют беспилотные суда

Семён Гудошников
Сегодня в 13:50

Российские министерства поддержали идею правительства провести эксперимент по эксплуатации беспилотных судов в реках и морях России. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо замглавы Минпромторга Олега Рязанцева в Минюст.

С поддержкой проекта выступили Минфин, Минтранс, Минприроды, Минэкономразвития, а также Росморречфлот. Они также одобрили внесение необходимых для проведения эксперимента поправок в несколько законодательных актов.

Согласно проекту постановления, испытания беспилотных судов пройдут с 1 октября 2020 года по 31 декабря 2025 года в Петербурге, Ленинградской, Астраханской, Калининградской, Магаданской, Мурманской, Ростовской, Сахалинской областях, а также в Краснодарском, Приморском и Хабаровском краях.

«Основная цель проекта — чтобы с января 2021 года любая судоходная компания могла оснастить свое торговое или техническое судно под флагом России системами автономного судовождения и легально использовать их в регулярной коммерческой деятельности», — рассказал агентству Александр Пинский, генеральный директор отраслевого центра MariNet Национальной технологической инициативы.

Внедрение технологий в речные и морские перевозки позволит сократить издержки судовладельцев и улучшить условия работы для моряков, ожидают в Минпромторге.

В августе представители Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» обратились в МВД с предложением пустить беспилотные автомобили в России на выделенные полосы. Если проект одобрят, его могут внедрить уже в следующем году.

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