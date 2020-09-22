Москва заняла 32-е место в рейтинге 100 главных инновационных кластеров мира. Об этом говорится в докладе Global Innovation Index 2020, пишет официальный сайт мэрии Москвы.

С 2017 года, когда рейтинг был впервые опубликован, Москва поднялась в Global Innovation Index на 25 мест. Первое место в рейтинге этого года занял кластер Токио — Йокогама, на втором — Шэньчжэнь — Гонконг — Гуанчжоу, на третьем — Сеул, на четвертом — Пекин, на пятом — Сан-Хосе — Сан-Франциско.

Москва в рейтинге соседствует с Сингапуром, Миннеаполисом и Филадельфией. При этом столица России опережает Стокгольм, Цюрих, Мельбурн и Торонто.

Доклад Global Innovation Index публикуется экспертами Всемирной организации интеллектуальной собственности при ООН в партнерстве с Корнельским университетом и французской бизнес-школой Insead. При составлении рейтинга авторы анализируют количество заявок на патенты в регионах и число научных публикаций.

За это время в Москве зафиксировано 2060 патентов и 58 153 публикации. Наибольшее число патентов и публикаций в Москве приходится на физику — 17%, а большинство их авторов представляют РАН.