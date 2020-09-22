В России выявили 6215 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 6215 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Ежесуточный прирост заболевших продолжает расти вторую неделю, четвертый день подряд в стране фиксируют более 6 тыс. заражений.
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве, Петербурге, Ростовской, Московской, Нижегородской и Воронежской областях, Ставропольском крае, Ульяновской, Кемеровской и Свердловской областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось в России до 1 115 810. За сутки умерли 160 человек, за весь период — 19 649. Выздоровели за сутки 5976 пациентов, за все время — 917 949. Число активных случаев на данный момент — 174 624.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 31,3 млн человек, 964 тыс. из них умерли, свыше 21,5 млн выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (6,8 млн), на втором — Индия (5,5 млн), на третьем — Бразилия (4,5 млн).