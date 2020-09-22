В России выявили 6215 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 6215 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Ежесуточный прирост заболевших продолжает расти вторую неделю, четвертый день подряд в стране фиксируют более 6 тыс. заражений.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве, Петербурге, Ростовской, Московской, Нижегородской и Воронежской областях, Ставропольском крае, Ульяновской, Кемеровской и Свердловской областях.