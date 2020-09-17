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Нобелевская премия мира для Навального, новая книга о The Beatles и другие новости дня

Илья Голубев
Сегодня в 20:45

Оппозиционера Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира. Европейский парламент тем временем потребовал ввести новые и усилить действующие санкции против России из‑за возможного отравления Навального.

Также Европарламент принял резолюцию по ситуации в Беларуси. Выборы президента страны 9 августа Европа признала недействительными, а силовые разгоны акций протеста и российское вмешательство в политику соседа — недопустимыми.

Независимые белорусские СМИ выступили против задержания корреспондентов, освещавших 13 сентября протестную акцию «Марш героев». Издания заменили на своих сайтах фотографии на изображение фотоаппарата за решеткой или на напоминание об арестах.

В России за сутки выявили 5762 новых пациента с COVID-19. Всего в стране коронавирусом заразились уже 1 085 281 человек, более 19 тыс. из них скончались.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил, что пандемия коронавируса вышла из‑под контроля. «Давайте честно: панацеи от пандемии быть не может. Вакцина не сможет разрешить кризис, уж точно не в ближайшее время», — заявил он, напомнив, что жертвами COVID-19 стали уже почти миллион человек.

«Роскомсвобода» через суд потребовала от московской мэрии запретить в городе систему распознавания лиц. Волонтер организации смогла купить в интернете отчет о своих перемещениях.

Российские и зарубежные музыканты выпустят трибьют-альбом «Сохрани мою речь навсегда» ко дню рождения Осипа Мандельштама. Треки запишут Леонид Агутин, Илья Лагутенко, Noize MC, Shortparis, Алина Орлова, Mgzavrebi, Билли Новик & «Петербургский джазовый актив», Zoloto и другие. На каждую песню также снимут клип.

В августе 2021 года будет опубликована биографическая книга «The Beatles: Get Back» о работе музыкантов The Beatles над их последним студийным альбомом — «Let It Be». Вместе с книгой выйдет и документальный фильм о группе, который снимет режиссер Питер Джексон.

В летнем кинотеатре Garage Screen музея современного искусства «Гараж» 20 и 27 сентября пройдут показы фильмов «Хиросима, любовь моя» и «Без крыши, вне закона» на 35-миллиметровой пленки. Эти сеансы — часть проекта «Серебряные копии».

Театр «Современник» откроет 65-й сезон 1 октября премьерой спектакля «Собрание сочинений» по пьесе Евгения Гришковца. Новый текст Гришковца поставил художественный руководитель театра Виктор Рыжаков, главные роли исполняют Марина Неелова, Алена Бабенко, Никита Ефремов и Светлана Иванова.

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