В России за сутки выявили 5762 случая коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Свердловской, Самарской и Ульяновской областях, а также в Ставропольском крае.