В России за сутки выявили 5762 случая коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Свердловской, Самарской и Ульяновской областях, а также в Ставропольском крае.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 085 281, из них более 895 тыс. выздоровели, более 19 тыс. скончались. За последние сутки вылечились 5754 человека, умерли 144 пациента.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 29,8 млн человек, 940 тыс. из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (6,6 млн), на втором — Индия (5,1 млн), на третьем — Бразилия (4,4 млн).