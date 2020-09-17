Независимые СМИ Беларуси протестуют против задержаний журналистов

«Мы солидарны с коллегами. Мы возмущены действиями силовиков и несправедливыми решениями судов. Мы требуем прекратить давление на журналистов. Мы будем бороться за свои права. И будем продолжать делать свою работу», — заявили журналисты Tut.by.

Вечером 13 сентября после акции двое фотокорреспондентов Tut.by зашли в кафе, чтобы отправить в редакцию сделанные снимки. Их задержали силовики, а 16 сентября суд приговорил журналистов к 11 суткам ареста.

Независимые белорусские СМИ выступили против задержания корреспондентов, освещавших 13 сентября протестную акцию «Марш героев», пишет издание Tut.by. Издания заменили на своих сайтах фотографии на изображение фотоаппарата за решеткой.

К акции присоединились издания «Новый час», «Белсат ТВ», Onliner, «Радио Свобода», «Медиазона. Беларусь», Белорусская ассоциация журналистов, объединение журналистов «Пресс-клуб».

В Беларуси c 9 августа продолжаются протесты, которые начались после объявления первых данных ЦИК о результатах выборов президента страны. Мирные митинги переросли в столкновения с силовиками, когда те применили против демонстрантов резиновые пули и светошумовые гранаты. Однако протест быстро вернулся в мирное русло, предприятия Беларуси бастуют, граждане страны организуют акции против насилия.

К разгону протестующих белорусов присоединились военные, против мирных невооруженных жителей применили огнестрельное оружие. Избивали и задерживали не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. По данным ООН, во время противостояния с ОМОНом погибли четыре человека.