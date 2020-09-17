Независимые СМИ Беларуси протестуют против задержаний журналистов

Независимые белорусские СМИ выступили против задержания корреспондентов, освещавших 13 сентября протестную акцию «Марш героев», пишет издание Tut.by. Издания заменили на своих сайтах фотографии на изображение фотоаппарата за решеткой.
Вечером 13 сентября после акции двое фотокорреспондентов Tut.by зашли в кафе, чтобы отправить в редакцию сделанные снимки. Их задержали силовики, а 16 сентября суд приговорил журналистов к 11 суткам ареста.
«Мы солидарны с коллегами. Мы возмущены действиями силовиков и несправедливыми решениями судов. Мы требуем прекратить давление на журналистов. Мы будем бороться за свои права. И будем продолжать делать свою работу», — заявили журналисты Tut.by.
К акции присоединились издания «Новый час», «Белсат ТВ», Onliner, «Радио Свобода», «Медиазона. Беларусь», Белорусская ассоциация журналистов, объединение журналистов «Пресс-клуб».
В Беларуси c 9 августа продолжаются протесты, которые начались после объявления первых данных ЦИК о результатах выборов президента страны. Мирные митинги переросли в столкновения с силовиками, когда те применили против демонстрантов резиновые пули и светошумовые гранаты. Однако протест быстро вернулся в мирное русло, предприятия Беларуси бастуют, граждане страны организуют акции против насилия.
К разгону протестующих белорусов присоединились военные, против мирных невооруженных жителей применили огнестрельное оружие. Избивали и задерживали не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. По данным ООН, во время противостояния с ОМОНом погибли четыре человека.
Очевидцы сообщают, что людей держат во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормят, дают воду из‑под крана, избивают, отношение силовиков к простым гражданам, недовольным итогом выборов, абсолютно бесчеловечное. При этом наказывать власти будут демонстрантов — за насилие против милиционеров.