The Beatles выпустят в 2021 году книгу и документальный фильм от Питера Джексона

В августе 2021 года будет опубликована биографическая книга «The Beatles: Get Back» о работе музыкантов рок-группы The Beatles над их последним студийным альбомом — «Let It Be», сообщает The Guardian.

Предисловие для книги напишет британский писатель Ханиф Курейши. Остальной текст — расшифровки 120 часов разговоров участников The Beatles в студии во время работы над альбомом. Проиллюстрированы они будут сотнями неопубликованных ранее фотографий группы.

Название «Get Back» — это первоначальное название альбома «Let It Be», которое музыканты решили изменить ближе к его релизу в 1970 году (пластинка вышла уже после того, как группа распалась).