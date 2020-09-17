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The Beatles выпустят в 2021 году книгу и документальный фильм от Питера Джексона

Илья Голубев
Сегодня в 19:02

В августе 2021 года будет опубликована биографическая книга «The Beatles: Get Back» о работе музыкантов рок-группы The Beatles над их последним студийным альбомом — «Let It Be», сообщает The Guardian.

Предисловие для книги напишет британский писатель Ханиф Курейши. Остальной текст — расшифровки 120 часов разговоров участников The Beatles в студии во время работы над альбомом. Проиллюстрированы они будут сотнями неопубликованных ранее фотографий группы.

Название «Get Back» — это первоначальное название альбома «Let It Be», которое музыканты решили изменить ближе к его релизу в 1970 году (пластинка вышла уже после того, как группа распалась).

Вместе с книгой выйдет и документальный фильм режиссера Питера Джексона. В картине можно будет услышать оригиналы записей, расшифрованных для книги, а также увидеть архивные видео, снятые на 16-миллиметровую пленку (отобранные из 55 часов материала).

«The Beatles: Get Back» станет первой за 20 лет официальной биографической книгой The Beatles. В 2000 году свет увидела «The Beatles Anthology» с воспоминаниями участников группы о своем творческом пути до 1970 года.

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