Российские и зарубежные музыканты выпустят трибьют-альбом к дню рождения Осипа Мандельштама

Российские и зарубежные музыканты выпустят трибьют-альбом «Сохрани мою речь навсегда» к дню рождения Осипа Мандельштама. Как рассказали «Афише Daily», в него войдут более 20 композиций, написанных на стихи поэта.

В трибьюте примут участие Леонид Агутин, Илья Лагутенко, Noize MC, Shortparis, «Порнофильмы», IOWA, Алина Орлова, MGZAVREBI, Сансара, Александр Маноцков, Билли Новик & Петербургский Джазовый Актив, Zoloto и другие. На каждую песню будет снят клип.