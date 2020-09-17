«Современник» откроет новый сезон премьерой спектакля по пьесе Евгения Гришковца

Театр «Современник» откроет 65-й сезон 1 октября премьерой спектакля «Собрание сочинений» по пьесе Евгения Гришковца. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе театра.

Новый текст Гришковца поставил художественный руководитель театра Виктор Рыжаков. Главные роли в спектакле исполняют Марина Неелова, Алена Бабенко, Никита Ефремов и Светлана Иванова.

«Собрание сочинений» — это новый Гришковец: здесь предельная искренность и тончайшие переживания, характерные для текстов автора, вырастают в осмысление вечных философских категорий», — рассказали в «Современнике».

Также 1 октября в фойе театра пройдет вернисаж выставки «Другая Волчек», посвященной памяти бывшей художественной руководительницы театра. Выставка продлится до 1 ноября.

В «Современнике» отметили, что переосмыслят в новом сезоне визуальные коды театра: вдохновением для обновленного стиля стало прошлое «Современника», эпоха оттепели с ее большими надеждами, стремлением к свободе и динамизму. Девиз развития театра на ближайший год — «future in the past» («будущее в прошлом»).