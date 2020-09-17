«Роскомсвобода» требует запретить систему распознавания лиц. Ее волонтер смогла купить данные о себе

Общественная организация «Роскомсвобода» через суд потребовала от московской мэрии запретить в городе систему распознавания лиц, пишет «Коммерсант». Это произошло после того, как волонтер смогла купить в интернете отчет о своих перемещениях.

«Наш волонтер нашла в интернете барыгу, торгующего данными, и анонимно заказала «пробив» своего лица. Она дала ему фото и через два дня получила отчет за предыдущий месяц с подробной информацией о том, где ее лицо было зафиксировано. Почти все адреса совпали с фактическим маршрутом девушки.

Это стоило 16 тыс. рублей. Получается, что за символические деньги любой может получить данные о вашем передвижении», — рассказала юрист «Роскомсвободы» Екатерина Абашина.

В департаменте информационных технологий (ДИТ) заявили, что не видят поводов для претензий: якобы записи с камер представляют собой только изображения и не содержат персональных данных. В МВД добавили, что хотели бы, чтобы камер было еще больше.

В Москве, по данным мэрии, установлено 193 тыс. камер видеонаблюдения. Информация с них поступает в единый центр хранения данных, откуда ее могут запросить различные ведомства (например, МВД). В ДИТ уверяют, что информацию могут получить только уполномоченные сотрудники ведомств.

Однако эксперты, опрошенные «Коммерсантом», говорят, что данные защищены плохо и их «может получить любой человек, занимающийся взломом на самом примитивном уровне».

Против системы распознавания лиц выступают многие активисты и жители города: в прошлом году москвичка Алена Попова требовала признать незаконным применение этой технологии в городской системе наблюдения. По ее словам, данные системы использовали при вынесении ей штрафа за пикет у Госдумы. Ее иск был отклонен.