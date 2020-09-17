«Мир в огне»: глава ООН объявил, что пандемия коронавируса вышла из‑под контроля

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш объявил, что пандемия коронавируса вышла из‑под контроля, сообщает пресс-служба ООН.

«Давайте честно — панацеи от пандемии быть не может. Вакцина не сможет разрешить кризис, уж точно не в ближайшее время. Нам надо активно разрабатывать новые и улучшать имеющиеся средства борьбы с заражениями и подавлять распространение [коронавируса], чтобы спасать жизни, особенно в следующие 12 месяцев», — заявил Гуттериш. Он напомнил, что жертвами пандемии стали уже почти миллион человек.

Генсек ООН считает, что вакцина — «общественное благо», но она должна быть доступна всем, что требует значительных ресурсов для ее массового производства и распространения.

Кроме всего прочего, проблемы, которые стояли перед человечеством до пандемии, никуда не делись. Например, боевые действия в некоторых странах: Афганистане, Судане, Сирии, Ливии, Украине. Гуттериш заявил, что некоторые шаги для достижения мира были предприняты, но международному сообществу необходимо приложить все возможные усилия, чтобы окончательно добиться этого.

Кроме того, генсек ООН напомнил о климатической катастрофе. По его данным, температура на планете продолжает расти, во многом из‑за деятельности людей. В этом году были поставлены очередные антирекорды — лето выдалось самым жарким за всю историю наблюдений, а концентрация парниковых газов в атмосфере продолжает расти. «Мир в огне», — заключил Гуттериш.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 29,8 млн человек, 940 тыс. из них умерли. На первом месте по числу заражений находится США (6,6 млн), на втором — Индия (5,1 млн), на третьем — Бразилия (4,4 млн), Россия — на четвертом (более 1 млн).

11 августа Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V». Позже стало известно из непубличного отчета Центра имени Гамалеи, что вакцину зарегистрировали без третьего этапа исследований и у нее оказалось много побочных эффектов. В третьем этапе испытаний примут участие граждане Беларуси, Венесуэлы и, возможно, Мексики.