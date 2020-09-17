Кинотеатр Garage Screen покажет классические фильмы на 35-миллиметровой пленке

В летнем кинотеатре Garage Screen музея современного искусства «Гараж» 20 и 27 сентября пройдут показы фильмов «Хиросима, любовь моя» и «Без крыши, вне закона» с 35-миллиметровой пленки.

20 сентября покажут драму «Хиросима, любовь моя» — классический фильм режиссера Алена Рене о любви французской актрисы и японского архитектора. 27 сентября пройдет показ драмы Аньеса Варды «Без крыши, вне закона», получившей в 1985 году «Золотого льва» 42-го Венецианского кинофестиваля.

Эти сеансы — часть проекта «Серебряные копии», серии показов картин, созданных в аналоговую эпоху, эпоху пленки. Специально для проекта Garage Screen установил проектор для 35-миллиметровой пленки. Все картины будут демонстрироваться на языках оригиналов с русскими субтитрами. Билеты доступны здесь и здесь.