Путин обвинил США и Украину в организации ареста россиян под Минском в июле

Президент России Владимир Путин в своем интервью телеканалу «Россия 24» обвинил американские и украинские спецслужбы в подготовке провокации на территории Беларуси с участием 33 россиян.

«Людей втемную использовали, чтобы переместить на территорию Белоруссии. Операция это украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно», — заявил Путин, не уточнив источники этой информации.

Белорусские силовики задержали этих россиян в конце июля, незадолго до выборов президента Беларуси. Тогда утверждалось, что задержанные — бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, известным как «повар Путина». Показания россиян насчет цели их прибытия в Беларусь противоречили друг другу — некоторые, например, заявили, что попали в Минск по дороге в Стамбул.

Против них возбудили уголовное дело по обвинениям в терроризме, однако после начала протестов из‑за очередного избрания президентом Александра Лукашенко белорусские власти изменили свое решение по поводу предполагаемых «вагнеровцев» и отпустили их. Вскоре после освобождения 33 россиян Лукашенко позвонил Путину, чтобы обсудить отношения между возглавляемыми ими странами.

Лукашенко правит страной уже почти 30 лет. Перед последними выборами из Беларуси были насильно высланы некоторые оппозиционные журналисты, двоих основных соперников Лукашенко задержала милиция, еще один уехал из страны, опасаясь преследования.

Мирные протесты начались сразу после объявления первых данных ЦИК о результатах выборов. Полиция незамедлительно применила против демонстрантов резиновые пули и светошумовые гранаты.

Позже против мирных невооруженных жителей применили огнестрельное оружие. Избивали и задерживали не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. Очевидцы сообщают, что людей держат во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормят, дают воду из‑под крана, избивают, отношение силовиков к простым гражданам, недовольным итогом выборов, абсолютно бесчеловечное. Протесты все еще продолжаются в мирной форме — беларусы организовали забастовки и тысячами выходят на демонстрации по всей стране.