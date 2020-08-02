перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Dmitry.Rezvan / wikipedia «Даже капли правды не бывает»: патриарх Кирилл призвал не верить слухам о его богатстве
«Даже капли правды не бывает»: патриарх Кирилл призвал не верить слухам о его богатстве 15:44
Научный центр «Вектор» планирует выпустить вакцину от коронавируса в ноябре 15:16
Умер актер Уилфорд Бримли из фильма «Нечто» 14:17
Съезд Республиканской партии, на котором объявят кандидата в президенты США, впервые закроют от СМИ 13:47
Часть задержанных бойцов ЧВК «Вагнер» заявили, что летели в Стамбул отдыхать и смотреть собор 12:55
Wikipedia / NASA/SpaceX Crew Dragon успешно отстыковался от МКС. Корабль вернется на Землю вечером воскресенья
Crew Dragon успешно отстыковался от МКС. Корабль вернется на Землю вечером воскресенья 11:54
WSJ: Microsoft приостановила переговоры о покупке TikTok после заявления Трампа о блокировке сервиса 11:22
В России за сутки выявили 5427 случаев коронавируса 10:42
Собянин: в Москве нет второй волны коронавируса 10:34
Трамп обещал заблокировать TikTok, вышел тизер нового «Фарго» и другие новости дня Вчера в 19:25 Дайджест
Admagazine В Иванове после реставрации открыли конструктивистский вокзал
В Иванове после реставрации открыли конструктивистский вокзал Вчера в 18:28
Благодаря 90-летнему британцу ученые выяснили, откуда взялись камни для Стоунхенджа Вчера в 17:53
Вышел тизер четвертого сезона сериала «Фарго» Вчера в 16:50
В Москве и Петербурге задержали людей на акциях в поддержку протестующих в Хабаровске Вчера в 15:40
С августа россиянам, возвращающимся в страну вывозными рейсами, не нужно соблюдать карантин Вчера в 14:36
Pixabay С 15 августа Россия возобновит авиасообщение с еще одной страной
С 15 августа Россия возобновит авиасообщение с еще одной страной Вчера в 13:30
Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время заблокирует TikTok на территории США Вчера в 11:48
В России за сутки выявили 5462 случая коронавируса Вчера в 11:05
Netflix снимет киноадаптацию еще одной игры Ubisoft — «Beyond Good & Evil» Вчера в 3:53
СМИ: Microsoft хочет приобрести TikTok Вчера в 3:25
Отключить рекламу

Часть задержанных бойцов ЧВК «Вагнер» заявили, что летели в Стамбул отдыхать и смотреть собор

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:55

Часть задержанных в Минске россиян, которых спецслужбы Беларуси опознали как боевиков ЧВК «Вагнер», заявили, что летели в Стамбул, чтобы посмотреть местные достопримечательности. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».

Как уточняет канал, все они допрошены в присутствии адвокатов. По словам председателя Следственного комитета Беларуси Ивана Носкевича, задержанные россияне на допросах давали противоречивые оказания.

«В частности, о том, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул, говорят меньше половины людей, остальные указывают совершенно иные точки окончательного визита в иные страны. Что касается тех, которые якобы летели в Турцию, у них точно так же разные цели попадания в эту страну. Кто‑то летел загорать, кто‑то отдыхать, кто‑то охранять какие‑то объекты якобы, а кто‑то осмотреть Собор Святой Софии», — сказал Носкевич.

Президент Белорусии Александ Лукашенко заявил, что «никакого Стамбула не было и быть не могло», а у группы россиян, по его словам, «иные цели». Как уточняет телеканал, задержанные россияне не доехали до аэропорта, чтобы вылететь в Стамбул, хотя билеты были куплены — вместо этого они заселились в гостиницу IBB, а потом переехали в санаторий «Белорусочка».

«В одном из мессенджеров была создана специальная группа. В ней старший осуществлял координацию действий подчиненных: от распорядка дня, переклички, времени общего сбора, туда же поступил приказ сжечь старые билеты на территории санатория», — говорится в материале «Беларусь 1».

О том, что наемников ЧВК «Вагнер» задержали в столице Беларуси, стало известно 29 июля. Боевики, по данным белорусских правоохранителей, приехали в страну для «дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных россиян есть те, кто служил с ним в одном батальоне на Донбассе.

Против них возбудили уголовное дело о подготовке теракта. Говорилось, что на территории Беларуси находились до 200 боевиков, 33 из них задержали.

С 1 августа из трех российских городов возобновляются международные рейсы в Стамбул. На случай, если вам тоже хочется отдохнуть в Стамбуле и посмотреть на Собор Святой Софии, «Афиша Daily» выбрала для вас десять «мест силы» в городе, от популярных до малоизвестных, которые стоит посетить в путешествии по городу.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
комедия
Хэппи-энд
Фильм о том, как один старик захотел поменять свою жизнь в Таиланде
хип-хоп
Matrang
Готовый к экспериментам поп-рэпер с лейбла «Gazgolder»
рок
Игорь Растеряев (онлайн-трансляция)
Исполнитель душевных песен под аккордеон
боевик
Мой шпион
Комедия о туповатом спецагенте и умной девочке
драматический
Кыся (онлайн-трансляция)
Дмитрий Нагиев исполняет две роли в одном спектакле
биография
Караваджо: Душа и кровь
Кинопутешествие по творчеству итальянского художника Микеланджело Меризи да Караваджо

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Захар Прилепин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить