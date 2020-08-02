Часть задержанных бойцов ЧВК «Вагнер» заявили, что летели в Стамбул отдыхать и смотреть собор

Часть задержанных в Минске россиян, которых спецслужбы Беларуси опознали как боевиков ЧВК «Вагнер», заявили, что летели в Стамбул, чтобы посмотреть местные достопримечательности. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».

Как уточняет канал, все они допрошены в присутствии адвокатов. По словам председателя Следственного комитета Беларуси Ивана Носкевича, задержанные россияне на допросах давали противоречивые оказания.

«В частности, о том, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул, говорят меньше половины людей, остальные указывают совершенно иные точки окончательного визита в иные страны. Что касается тех, которые якобы летели в Турцию, у них точно так же разные цели попадания в эту страну. Кто‑то летел загорать, кто‑то отдыхать, кто‑то охранять какие‑то объекты якобы, а кто‑то осмотреть Собор Святой Софии», — сказал Носкевич.

Президент Белорусии Александ Лукашенко заявил, что «никакого Стамбула не было и быть не могло», а у группы россиян, по его словам, «иные цели». Как уточняет телеканал, задержанные россияне не доехали до аэропорта, чтобы вылететь в Стамбул, хотя билеты были куплены — вместо этого они заселились в гостиницу IBB, а потом переехали в санаторий «Белорусочка».

«В одном из мессенджеров была создана специальная группа. В ней старший осуществлял координацию действий подчиненных: от распорядка дня, переклички, времени общего сбора, туда же поступил приказ сжечь старые билеты на территории санатория», — говорится в материале «Беларусь 1».

О том, что наемников ЧВК «Вагнер» задержали в столице Беларуси, стало известно 29 июля. Боевики, по данным белорусских правоохранителей, приехали в страну для «дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных россиян есть те, кто служил с ним в одном батальоне на Донбассе.

Против них возбудили уголовное дело о подготовке теракта. Говорилось, что на территории Беларуси находились до 200 боевиков, 33 из них задержали.

С 1 августа из трех российских городов возобновляются международные рейсы в Стамбул. На случай, если вам тоже хочется отдохнуть в Стамбуле и посмотреть на Собор Святой Софии, «Афиша Daily» выбрала для вас десять «мест силы» в городе, от популярных до малоизвестных, которые стоит посетить в путешествии по городу.