перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Tame Impala/YouTube Телевидение мечты в клипе «Is It True» от Tame Impala
Телевидение мечты в клипе «Is It True» от Tame Impala Вчера в 22:56
Задержанных в Белоруссии журналистов «Настоящего времени» высылают из страны Вчера в 22:44
«Mukiltearth»: послушайте новый альбом постхардкорщиков The Fall of Troy Вчера в 22:19
Американского Tik-Tok-блогера обвинили в убийстве соседа ради славы Вчера в 22:09
В США запустят местный аналог «Евровидения» Вчера в 21:54
Qimono/Pixabay ФАС предложила отложить включение «Спинразы» в перечень жизненно важных лекарств
ФАС предложила отложить включение «Спинразы» в перечень жизненно важных лекарств Вчера в 20:53
Baza: во время Евро в Петербурге можно будет употреблять алкоголь на улице Вчера в 20:21
Отказ музыкантов выступать в Беларуси, открытие Большого театра и другие новости дня Вчера в 20:14 Дайджест
Во Флоренции открыли «винные окна». Их придумали еще во время чумы для безопасной продажи вина Вчера в 19:55
Ученые переименовали 27 человеческих генов. Все потому, что Excel исправлял их на даты Вчера в 19:51
Пресс-материалы Beat Film Festival и Levi’s представят в августе специальные кинопоказы
Beat Film Festival и Levi’s представят в августе специальные кинопоказы Вчера в 18:11
Ослепительный космос в новом клипе «Say Something» от Кайли Миноуг Вчера в 17:44
Фестиваль Moscow Music Week объявил первую волну артистов Вчера в 17:13
Фестиваль короткометражного кино «Короче» объявил конкурсную программу. В ней 32 фильма Вчера в 16:54
Под Норильском случилась еще одна утечка топлива в местную реку Вчера в 16:37
«Яндекс.Музыка» Песни под гитару: постбард Алена Швец выпустила новый альбом «Королева отстоя»
Песни под гитару: постбард Алена Швец выпустила новый альбом «Королева отстоя» Вчера в 16:17
Пол Мескаль уходит в отрыв в клипе «Scarlet» от The Rolling Stones Вчера в 16:09
Представители коренных народов Сибири попросили Илона Маска не покупать продукцию «Норникеля» Вчера в 16:04
Интригующие танцы и дикие животные в клипе «WAP» от Карди Би и Megan Thee Stallion Вчера в 15:16
Послушайте впервые опубликованный трек Принса «Cosmic Day» Вчера в 14:55
Отключить рекламу

Задержанных в Белоруссии журналистов «Настоящего времени» высылают из страны

Юлия Онодэра
Вчера в 22:44

Задержанных в Белоруссии журналистов телеканала «Настоящее время» высылают из страны, сообщило издание «Грати» со ссылкой на пресс-секретаря независимой Беларусской ассоциации журналистов Бориса Горецкого.

По информации «Грати», Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка отвезли из полиции обратно в отель Минска, где их задержали ранее, а затем — в аэропорт.

По какой причине журналистов задержали, неизвестно. По предварительным данным, задержание может быть связано со статусом аккредитации корреспондентов — они работали в стране, не дождавшись получения официального разрешения.

Телефоны всех троих корреспондентов в данных момент заблокированы. Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) и МИД Украины выразил озабоченность задержаниями в Минске (Ромалийская и Гребенюк — граждане Украины).

«Выполнение профессиональных обязанностей — это не преступление, а норма. НСЖУ призывает белорусские власти уважать права журналистов и СМИ», — написал в фейсбуке председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Журналисты «Настоящего времени» освещали в Белоруссии выборы президента. Накануне задержания они провели четырехчасовой спецэфир с сорванного властями митинга кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. С 4 по 8 августа проводится досрочное голосование для тех, кто не сможет проголосовать в воскресенье.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
триллер
Неистовый
Расселл Кроу в роли очень плохого парня, который преследует подрезавшую его женщину
хип-хоп
Matrang
Готовый к экспериментам поп-рэпер с лейбла «Gazgolder»
драма
В ожидании варваров
Джонни Депп в экранизации культового романа Джона Кутзее
поп
«Deli Music Day»: «Нервы», Cream Soda, Niletto, Baston
Парковочный концерт с большими именами
триллер
Побег из Претории
Политический триллер со звездой «Гарри Поттера»
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить