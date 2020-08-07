Задержанных в Белоруссии журналистов «Настоящего времени» высылают из страны

Задержанных в Белоруссии журналистов телеканала «Настоящее время» высылают из страны, сообщило издание «Грати» со ссылкой на пресс-секретаря независимой Беларусской ассоциации журналистов Бориса Горецкого.

По информации «Грати», Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка отвезли из полиции обратно в отель Минска, где их задержали ранее, а затем — в аэропорт.

По какой причине журналистов задержали, неизвестно. По предварительным данным, задержание может быть связано со статусом аккредитации корреспондентов — они работали в стране, не дождавшись получения официального разрешения.

Телефоны всех троих корреспондентов в данных момент заблокированы. Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) и МИД Украины выразил озабоченность задержаниями в Минске (Ромалийская и Гребенюк — граждане Украины).

«Выполнение профессиональных обязанностей — это не преступление, а норма. НСЖУ призывает белорусские власти уважать права журналистов и СМИ», — написал в фейсбуке председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Журналисты «Настоящего времени» освещали в Белоруссии выборы президента. Накануне задержания они провели четырехчасовой спецэфир с сорванного властями митинга кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. С 4 по 8 августа проводится досрочное голосование для тех, кто не сможет проголосовать в воскресенье.