Лукашенко позвонил Путину, чтобы обсудить протесты в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить протесты в своей стране, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля. Поводом для разговора оказался тот факт, что протесты якобы угрожают не только Беларуси, но и России.

«С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства», — сообщили в пресс-службе.

Неожиданному потеплению отношений между главами Беларуси и России способствовало недавнее освобождение и возвращение в родную страну 32 россиян, которых белорусские власти обвиняли в подготовке массовых беспорядков. После их задержания (это случилось незадолго до выборов президента Беларуси) Лукашенко даже объявил, что отношения с Россией стали партнерскими вместо братских).

Протесты продолжаются несколько дней, а начались они после объявления первых данных ЦИК о результатах выборов президента страны. Волнения быстро переросли в столкновения с полицией, против демонстрантов применяли резиновые пули и светошумовые гранаты.

К разгону демонстрантов присоединились военные, число задержанных достигло 7000 человек , против мирных невооруженных жителей применили огнестрельное оружие. Избивают и задерживают не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. Очевидцы сообщают, что людей держат во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормят, дают воду из‑под крана, избивают, отношение силовиков к простым гражданам, недовольным итогом выборов, абсолютно бесчеловечное.

На самих выборах, по официальным данным, победил Александр Лукашенко, который правит страной уже почти 30 лет. Перед выборами из страны были насильно высланы некоторые оппозиционные журналисты, двоих основных соперников Лукашенко задержала полиция, еще один уехал из страны, опасаясь преследования.