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Ликвидация ФБК, мобильная игра от Снуп Догга и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:57

В России за сутки выявили 5940 пациентов с коронавирусом, 85 человек умерли. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране увеличилось до 777 486.

Алексей Навальный заявил о ликвидации ФБК и создании вместо него новой организации. Такое решение он принял из‑за иска Евгения Пригожина, по которому Навальный, Любовь Соболь и ФБК должны выплатить 88 млн рублей.

Владимир Путин поддержал идею перенести «Бессмертный полк» на следующий год. В 2021-м шествие, по заверениям президента, пройдет «широко, мощно, по достоинству» и «красиво».

Депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева назначили врио губернатора Хабаровского края. Прошлого губернатора Сергея Фургала, которого арестовали по подозрению в организации убийств, отправили в отставку в связи с утратой доверия.

В отставку также ушел мэр Норильска Ринат Ахметчин, который ранее заявил о занижении статистики по коронавирусу в городе и попросил помощи у региональных властей.

Стало известно сразу о нескольких тяжелых потерях. Из жизни ушли ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев и детский художник Виктор Чижиков, нарисовавший символ Олимпиады-1980 — медвежонка Мишу.

Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» попросил о помощи на фоне коронакризиса. Культурная программа сада оказалась «на грани краха», а денег на проведение традиционного фестиваля цветов попросту нет.

Кинотеатр «Художественный» откроется в конце 2020 года. В нем будут устривать премьерные показы, проводить ретроспективы и образовательные мероприятия.

Снуп Догг выпустил мобильную игру Snoop Dogg’s Rap Empire. Игроку предстоит построить собственную рэп-империю, а Снуп Догг поможет с советами и будет давать задания.

Вышел тизер сериала «Псих» с Константином Богомоловым в главной роли. Шоу расскажет об успешном психотерапевте и «ярком представителе синтетического московского среза общества» по имени Олег.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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