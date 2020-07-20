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Алексей Навальный заявил о ликвидации ФБК

Семён Гудошников
Сегодня в 15:19

Оппозиционер Алексей Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом говорится на его сайте.

Свое решение политик объяснил иском бизнесмена Евгения Пригожина, по которому Навальный, Любовь Соболь и ФБК должны выплатить каждый по 29,2 млн рублей (в общей сложности 88 млн рублей).

«Со мной и с Соболь уже ничего не поделаешь. Сумма огромная, и я даже не вижу смысла ее собирать. До конца путинской власти нам придется жить с заблокированными счетами и приставами, изымающими наше любое имущество в пользу повара Путина», — написал оппозиционер.

Вместо ФБК Навальный откроет другую организацию. «Мы перейдем на другое юрлицо и пусть Путин с Пригожиным подавятся этим. Но самую большую ценность — вас — нам надо унести с собой», — заявил он.

В конце 2018 года в московских детских садах и школах произошла вспышка дизентерии. Продукты питания в них поставляла фирма «Конкорд», которая на тот момент принадлежала Евгению Пригожину. В начале февраля 2019-го ФБК выпустил расследование, где обвинил «Конкорд» во вспышке дизентерии.

Также в феврале матери детей, которые заболели дизентерией в детских садах, устроили пикет у здания московской мэрии. Позже компания «Конкорд» выплатила более 2 млн рублей штрафа.

ФБК обвинила еще одну компанию, которую связывают с Пригожиным, «Московский школьник», в поставках мяса третьего сорта, консервов с червями и кислых ягод в школы и детские сады. Одна столичная школа отсудила у «Московского школьника» 1,5 млн рублей за поставки некачественной еды.

После этого компания «Московский школьник» подала иск к ФБК и потребовала опровергнуть, что именно она виновата в отравлениях детей некачественными продуктами в московских школах и детских садах. Суд встал на сторону компании и обязал Навального, ФБК и Соболь выплатить ей 88 млн рублей.

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