Снуп Догг выпустил мобильную игру о создании рэп-империи

Американский рэпер Снупп Догг выпустил новую мобильную игру, которая называется Snoop Dogg’s Rap Empire, сообщает New Musical Express. Она была разработана компанией Digital Dogg, занимающейся разработкой игр и анимации.
Суть игры заключается в создании собственной рэп-империи. Игроки выступают в качестве целеустремленных рэперов, которым Снуп Догг помогает с карьерой, давая различные задания. Среди них — набор команды менеджеров, выступление перед лейблом, запись треков и создание собственной звукозаписывающей студии. Приложение доступно для iOS и Android.
Компанией Digital Dogg уже были разработаны анимоджи с лицом Снуп Догга, а также приложение для баскетбольной лиги Ice Cube — Big3.