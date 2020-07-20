Снуп Догг выпустил мобильную игру о создании рэп-империи

Американский рэпер Снупп Догг выпустил новую мобильную игру, которая называется Snoop Dogg’s Rap Empire, сообщает New Musical Express. Она была разработана компанией Digital Dogg, занимающейся разработкой игр и анимации.

Суть игры заключается в создании собственной рэп-империи. Игроки выступают в качестве целеустремленных рэперов, которым Снуп Догг помогает с карьерой, давая различные задания. Среди них — набор команды менеджеров, выступление перед лейблом, запись треков и создание собственной звукозаписывающей студии. Приложение доступно для iOS и Android.