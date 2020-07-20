Путин согласился перенести шествие «Бессмертного полка» на следующий год

Президент России Владимир Путин поддержал решение организаторов перенести шествие «Бессмертного полка» на 2021 год. Об этом он заявил во время общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи, пишет ТАСС.

Президент пообещал, что в следующем году «Бессмертный полк» пройдет «широко, мощно, по достоинству» и «красиво».

Бессмертный полк традиционно проходит 9 мая, в день окончания Великой Отечественной войны. Однако в этом году шествие, как и военный парад на Красной площади, отложили из‑за пандемии коронавируса. Парад в итоге перенесли на 24 июня — день проведения первого парада Победы в 1945 году, а «Бессмертный полк» хотели провести 26 июля.

В середине июля «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к региональным властям, написали, что «Бессмертный полк» вновь перенесут. В качестве возможной новой даты называлось 2 сентября. В Кремле сказали, что ничего не знают о переносе мероприятия, но на следующий день информацию об отмене шествия 26 июля подтвердили организаторы.