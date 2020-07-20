Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев

Кандидат географических наук и ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в возрасте 71 года. Об этом сообщил в твиттере Андрей Малахов.

Как уточняет РБК, Беляев в последние годы боролся с онкологическим заболеванием. Он умер в ночь с 19 на 20 июля в реанимации одной из столичных больниц.

В 1972 году Беляев окончил географический факультет МГУ по специальности «Гидрология суши». После этого он работал в Институте географии РАН и основал группу «Меркатор», которая занималась метеорологической инфографикой.

В марте 1998 года Беляев стал ведущим прогноза погоды на телеканале НТВ. В разные годы он вел и другие программы: например, «Сразись с нацией», «Солнечно. Без осадков» и «Азбука синоптика».