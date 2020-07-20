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Кинотеатр «Художественный» откроется в конце 2020 года. Он станет премьерным и фестивальным центром

Федор Кузьмин
Сегодня в 10:37

Кинотеатр «Художественный» откроется в конце 2020 года и будет показывать лучшие фестивальные картины и премьеры. Об этом рассказали «Афише Daily» представители кинотеатра.

Программным директором «Художественного» стал кинокритик и куратор Стас Тыркин, отвечающий за кинопрограмму «Гоголь-центра» и являющийся программным директором Strelka Film Festival. Директором событийной программы назначили Галарину Долговых, генерального продюсера Strelka Film Festival, управляющим директором стала Варвара Мельникова из «Афиши», а работу с коммерческими партнерами взяла на себя Дарья Шульга.

Программа «Художественного» представит мировой кинематограф во всем его разнообразии, заявляют руководство кинотеатра. По словам Мельниковой, в будущем будут устраиваться совместные с зарубежными культурными институциями кинопоказы, ретроспективы и образовательные мероприятия.

«​Само название ко многому обязывает: в «Художественном» не могут показываться случайные фильмы, поэтому главным принципом станет селективность, внятный кураторский отбор, нацеленный на поиски новой «художественности».​ ​При этом не будет дискриминации по форматам и жанрам: иногда качественный мейнстрим лучше среднестатистического «фестивального» фильма, полного заунывных артхаусных штампов», — рассказал о репертуаре Тыркин. ​

Как уточняет Мельникова, в кинотеатре также можно будет увидеть первые серии самых ожидаемых сериалов, «Художественный» будет работать как кинотеатр премьерного показа и фестивальный центр. «В течение всего года мы будем освещать мировую киноповестку, в том числе показывать фильмы, не купленные для российского проката», — заявила Мельникова.

Подробности об открытии кинотеатра и будущем репертуаре можно узнать на сайте «Художественного», а также в соцсетях: «ВКонтакте», фейсбуке, инстаграме и телеграме.

Кинотеатр закрылся на реставрацию в январе 2014 года. В 2016 году компания A&NN Александра Мамута взяла на себя обязательства по восстановлению здания, а с 2019 года «Художественный» является совместным активом Rambler Group и A&NN.

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