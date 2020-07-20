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Мэр Норильска Ринат Ахметчин уходит в отставку

Семён Гудошников
Сегодня в 16:13

Мэр Норильска Ринат Ахметчин официально заявил о своем уходе в отставку, сообщает телеканал «360».

По словам мэра, его работа во время эпидемии COVID-19 была негативно оценена на заседании регионального штаба по ситуации с заболеванием, которое возглавлял губернатор Красноярского края Александр Усс.

Ранее глава Норильска обратился к Уссу с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом. Он заявил, что количество положительных тестов на COVID-19 увеличивается каждый день, а информация о числе больных, предоставляемая региональным управлением Роспотребнадзора, расходится с данными городских врачей.

По словам Ахметчина, с конца марта в регионе подтверждено 832 случая заболевания коронавирусом, в то время как краевой Минздрав сообщает лишь о 293 случаях. В городе также в четыре раза увеличилось количество случаев внебольничной пневмонии по сравнению с прошлым годом, отмечал он.

Борис Немик, министр здравоохранения Красноярского края, заявил, что ситуация с коронавирусом в Норильске ничем не отличается от положения дел в остальных городах региона.

Должность мэра Норильска Ахметчин занимал с 2017 года. С 2008 по 2017 год он возглавлял компанию «Норильский промышленный транспорт» — структуру «Норникеля». В июне этого года следственный комитет возбудил против Ахметчина уголовное дело по статье о халатности в связи с аварией на ТЭЦ-3.

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