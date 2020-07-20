«На грани краха»: «Аптекарский огород» попросил о помощи

Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» попросил о помощи на фоне кризиса и пандемии коронавируса. Заявление представители ботсада опубликовали в соцсетях.

Из заявления следует, что культурная программа сада оказалась «на грани краха», а «Аптекарский огород» остался без денег на проведение ежегодного фестиваля традиционного фестиваля цветов с выставкой хризантем.

«По всем известным причинам «Аптекарский огород» был закрыт более чем на 3 месяца, что критически сказалось на его финансах. С конца марта ни посетителей, ни прибыли не было. Содержание «Аптекарского огорода» целиком и полностью зависит от входной платы — чем выше посещаемость, тем больше средств. А посещаемость зависит от выставок и других мероприятий, которые проводятся в саду», — заявил директор сада Алексей Ретеюм.