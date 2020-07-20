«На грани краха»: «Аптекарский огород» попросил о помощи

Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» попросил о помощи на фоне кризиса и пандемии коронавируса. Заявление представители ботсада опубликовали в соцсетях.
Из заявления следует, что культурная программа сада оказалась «на грани краха», а «Аптекарский огород» остался без денег на проведение ежегодного фестиваля традиционного фестиваля цветов с выставкой хризантем.
«По всем известным причинам «Аптекарский огород» был закрыт более чем на 3 месяца, что критически сказалось на его финансах. С конца марта ни посетителей, ни прибыли не было. Содержание «Аптекарского огорода» целиком и полностью зависит от входной платы — чем выше посещаемость, тем больше средств. А посещаемость зависит от выставок и других мероприятий, которые проводятся в саду», — заявил директор сада Алексей Ретеюм.
Глава «Аптекарского огорода» уточнил, что для проведения мероприятий саду необходимо собрать несколько миллионов рублей. Он уточнил, что это нужно сделать до середины августа, чтобы успеть закупить растения и выставить их в сентябре.
Руководство сада уточнило, что «Аптекарский огород» можно поддержать на любую сумму денег, приобрести пригласительные лоты, список которых будет обновляться. У проекта также есть страница на краудфандинг-платформе «Планета.ру».