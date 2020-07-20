В понедельник, 20 июля, умер детский художник Виктор Чижиков. Ему было 84 года. О смерти Чижикова сообщило издательство «АСТ» в фейсбуке.
«Символично, что художник покинул нас именно в те дни, когда много вспоминают Олимпиаду 1980 года (ее 40-летие отмечали 19 июля. — Прим. ред.). Образ олимпийского мишки, созданный Виктором Александровичем, однажды тронул сердца миллионов людей. Сегодня мы прощаемся с его автором — с чувством грусти и благодарности и твердой уверенностью: Виктору Александровичу удалось сделать этот мир намного лучше», — рассказали «Афише Daily» представители издательства.
Чижиков был представителем послевоенного поколения книжных иллюстраторов. Он рисовал карикатуры, шаржи и иллюстрации с конца 1950-х, а широкую известность получил как автор медвежонка Миши — талисмана Олимпийских игр, которые прошли в Москве в 1980 году.
За книгу «Доктор Айболит» Чижиков был одним из первых в стране награжден дипломом имени Андерсена. Его рисунки также украсили книги «Праздник непослушания», «Три поросенка», «Вера и Анфиса», «Вниз по волшебной реке» и другие. Чижиков печатался в книгах издательств «Малыш» и «Детская литература», журналах «Мурзилка» и «Веселые картинки».