В понедельник, 20 июля, умер детский художник Виктор Чижиков. Ему было 84 года. О смерти Чижикова сообщило издательство «АСТ» в фейсбуке.

«Символично, что художник покинул нас именно в те дни, когда много вспоминают Олимпиаду 1980 года (ее 40-летие отмечали 19 июля. — Прим. ред.). Образ олимпийского мишки, созданный Виктором Александровичем, однажды тронул сердца миллионов людей. Сегодня мы прощаемся с его автором — с чувством грусти и благодарности и твердой уверенностью: Виктору Александровичу удалось сделать этот мир намного лучше», — рассказали «Афише Daily» представители издательства.