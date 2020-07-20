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Путин отправил Фургала в отставку. Врио губернатора Хабаровского края назначили Михаила Дегтярева

Федор Кузьмин
Сегодня в 15:05

Президент России Владимир Путин предложил депутату Госдумы Михаилу Дегтяреву стать временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Об этом пишет ТАСС.

Дегтярев, депутат Госдумы от фракции ЛДПР, заявил, что согласен стать врио губернатора региона. Сергей Фургал, занимавший эту должность ранее, отправлен в отставку в связи с утратой доверия, сообщили в Кремле.

Путин пожелал новому врио успехов и попросил не забывать о стратегических планах развития региона. Дегтярев пообещал доложить о состоянии дел в крае через месяц.

«Вы человек достаточно молодой, но все-таки уже хорошо подготовленный: и образование у вас качественное, и опыт политической работы большой, вы инженер, но в то же время человек, который активно занимается общественной деятельностью», — сказал Путин Дегтяреву, отметив, что в регионе «проблем много и их нужно решать, скоро отопительный сезон».

10 июля суд арестовал хабаровского губернатора Сергея Фургала. По версии следствия, он организовал убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского в 2004 и 2005 годах.

В Хабаровске и других городах России из‑за этого начались митинги, участники которых требуют освободить Фургала из СИЗО «Лефортово», а также отправить в отставку хабаровского мэра Сергея Кравчука. Митинг в Хабаровске 18 июля, по некоторым оценкам, собрал до 50 тыс. человек.

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