В России за сутки выявили 5940 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 169 случаев меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, ХМАО, Свердловской области, Петербурге, Нижегородской области, Алтайском крае, Иркутской области, ЯНАО, Московской и Мурманской областях.