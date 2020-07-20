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В России за сутки выявили 5940 случаев коронавируса

Федор Кузьмин
Сегодня в 11:08

В России за сутки выявили 5940 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 169 случаев меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, ХМАО, Свердловской области, Петербурге, Нижегородской области, Алтайском крае, Иркутской области, ЯНАО, Московской и Мурманской областях.

За сутки выздоровели 3258 человек, а за все время — более 553 тыс. пациентов с COVID-19. Умерли за сутки 85 человек. За все время — 12 427 пациентов. Всего в стране зафиксировано 777 486 заболевших.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся COVID-19 превысило 14,5 млн человек. Более 8 млн из них выздоровели, более 606 тыс. умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (3,7 млн), на втором — Бразилия (почти 2,1 млн), на третьем — Индия (1,1 млн).

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