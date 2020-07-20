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Вышел тизер сериала «Псих» Федора Бондарчука. В главной роли — Константин Богомолов

Федор Кузьмин
Сегодня в 14:26

Вышел тизер сериала «Псих» с Константином Богомоловым в главной роли. Посмотреть видеоролик можно на ютьюбе.

Богомолов играет успешного психотерапевта и «яркого представителя синтетического московского среза общества» по имени Олег. Герой принимает антидепрессанты, алкоголь и наркотики, а еще он «со всех сторон зависим и психически нездоров», но остается профессионалом.

«Если честно, мне всегда приятно было видеть, что вам хуже, чем мне. Да-да, это плохо, я знаю. Но теперь вам меня не догнать: мне хуже, чем всем вам, вместе взятым. Больше года назад пропала моя жена. Ее нет со мной 384 дня», — говорит персонаж Богомолова в тизере.

Ранее стало известно, что Богомолов снимет «Безопасные связи» — скринлайф-сериал о любви во время карантина. В сериале будут рассказаны истории трех пар разного возраста: тридцатилетних молодоженов, пожилых людей в разводе и подростков из разных городов.

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