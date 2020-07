Встреча в поддержку Ивана Сафронова, новый клип Майка Шиноды и другие новости дня

У СИЗО «Лефортово» 13 июля в 13.00 пройдет встреча в поддержку журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене. В этот день ему должны предъявить обвинения.

За последние сутки в России выявили 6 615 новых пациентов с COVID-19. За все время в стране коронавирусом заразились 727 162 человек. Тем временем в Сеченовском университете успешно завершились испытания вакцины от коронавируса, которые проводили на добровольцах.

На Таймыре одна из компаний «Норникеля» из‑за разгерметизации трубопровода пролила на землю до 20 тонн авиационного керосина. Представители компании утверждают, что топливо не попало в протекающую неподалеку от места аварии реку, а аварийные службы уже занялись его сбором.

В Петербурге за первую половину 2020 года закрылись 80 уличных магазинов и заведений в ключевых торговых районах города. Более трети закрытых точек — 35% — принадлежали кафе и ресторанам.

Из компании Ubisoft ушли еще три исполнительных директора. Это произошло на фоне скандала из‑за домогательств руководства компании по отношению к подчиненным.

Роскомнадзор разблокировал сервис бесплатной публикации статей Telegraph. Сайт сервиса уже доступен пользователям, он также исключен из черного списка ведомства.

Yellow Days выпустил видео к своей летней песне «You», экспериментальные психодельщики The Flaming Lips снова поиграли с гигантскими пузырями в «Dinosaurs On The Mountain», а у рэпера Juice WRLD вышел анимационный посмертный клип «Come & Go».

Coldplay в честь 20-летия своей дебютной пластинки показали первую версию клипа на песню «Yellow» с нее, а Майк Шинода из Linkin Park опубликовал видео «Open Door» с процессом записи недавнего альбома, над которым он работал вместе с фанатами.