В России за сутки снова выявили чуть менее 7000 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 6 615 новых пациентов с COVID-19. За все время в стране коронавирусом заразились 727 162 человек, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за ситуацией с пандемией.

Больше всего заболевших в Москве и Петербурге — 679 и 293 соответственно, а также в Свердловской области (286) и Ханты-Мансийском автономной округе (267).

Выздоровели за сутки 3 615 пациентов с COVID-19 (всего с начала пандемии — 501 061), а умерли 130 человек с подтвержденным коронавирусом (всего — 11 335).