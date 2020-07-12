В России за сутки снова выявили чуть менее 7000 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 6 615 новых пациентов с COVID-19. За все время в стране коронавирусом заразились 727 162 человек, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за ситуацией с пандемией.
Больше всего заболевших в Москве и Петербурге — 679 и 293 соответственно, а также в Свердловской области (286) и Ханты-Мансийском автономной округе (267).
Выздоровели за сутки 3 615 пациентов с COVID-19 (всего с начала пандемии — 501 061), а умерли 130 человек с подтвержденным коронавирусом (всего — 11 335).
Во всем мире с начала пандемии коронавирусом, по данным института Джонса Хопкинса заразились 12,7 млн человек, больше всего — в США (3,2 млн), Бразилии (1,8 млн) и Индии (849 тыс.). Россия в этом списке находится на четвертом месте. Скончались уже более 565 тыс. человек с COVID-19.