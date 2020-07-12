Coldplay показали первую версию клипа «Yellow». Этой песне исполнилось 20 лет!

Участники Coldplay опубликовали первый вариант клипа на песню «Yellow» со своего дебютного альбома «Parachutes», которому 10 июля исполнилось 20 лет.
«У нас было полно неизданного материала. <…> Крис [Мартин, вокалист] схватил оператора и сказал ему: «Пойдем на пляж». В конце концов, у них все получилось!», — прокомментировали музыканты видео, которым они поделились в тиктоке.
Последний на данный момент альбом Coldplay -«Everyday Life» — вышел в прошлом ноябре. Альбом должен был стать «экспериментальным», но что‑то пошло не так — что именно, выяснил музыкальный редактор «Афиши Daily» Николай Овчинников.