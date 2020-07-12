В России успешно испытали вакцину от коронавируса

В Сеченовском университете успешно завершились испытания вакцины от коронавируса, которые проводили на добровольцах, сообщает РИА «Новости».

Добровольцев разделили на две группы (первым ввели одну дозу вакцины, вторым — две дозы) и на две недели изолировали от внешних контактов, чтобы они не подхватили коронавирус и не нарушили чистоту эксперимента.

Уточняется, что вакцина оказалась безопасна для людей и не вызвала никаких негативных эффектов, кроме незначительного повышения температуры в первые дни после ее введения. Добровольцев отпустят домой уже в ближайшие дни.

Вакцину разработали сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, испытания на добровольцах они запустили 18 июня совместно с министерством обороны. Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже этой осенью.

За последние сутки в России выявили 6 615 новых пациентов с COVID-19. За все время в стране коронавирусом заразились 727 162 человек, 11 335 из них умерли.