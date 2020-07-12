Приятная прогулка в клипе «You» от Yellow Days

Британский инди-соул-певец Yellow Days выпустил клип на песню «You» со своего грядущего альбома «Love Is Everywhere» (должен выйти уже 7 августа).
Клип — анимационное психоделическое видео (нарисованное Kogan) о расслабляющей прогулке мультяшного Джорджа ван ден Брука (настоящее имя Yellow Days) и единении с природой.
Yellow Days анонсировал новый альбом в конце мая, некоторые песни ван дер Брук записал вместе с Маком ДеМарко, Нейтом Фоксом, Джоном Кэрроллом Кирби и другими исполнителями. Релиз певец описал как «оптимистичную музыку об экзистенциальном кризисе миллениалов».