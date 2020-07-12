Майк Шинода из Linkin Park выпустил клип на песню «Open Door». Он записал ее вместе с фанатами

Участник альтернативной рок-группы Linkin Park Майк Шинода выпустил клип на песню «Open Door» со своего недавнего сольного альбома «Dropped Frames Vol.1».

Пластинка вышла накануне, все песни с нее Майк Шинода сочинял и записывал вместе с фанатами на своем канале на Twitch. В клипе как раз показан процесс этой работы.

«Собрание песен на альбоме — это выжимка самых эффектных треков, которые я создал при помощи канала на твиче, но огромной частью этого опыта стал и сам стрим. <…> То, что получилось на выходе, — это результат советов зрителей, мои собственные импровизации и какая‑то необъяснимая магия, парящая над всем этим», — признался сам музыкант.