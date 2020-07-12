На Таймыре одна из компаний «Норникеля» случайно пролила в землю до 20 тонн авиационного керосина

На Таймыре одна из компаний «Норникеля» — «Норильсктрансгаз» перекачивала авиационный керосин, но из‑за разгерметизации трубопровода в процессе в грунт утекло до 20 тонн топлива, сообщает «Интерфакс».

«По предварительным данным, в результате разгерметизации, продолжавшейся около 15 минут, произошел разлив до 20 тонн топлива. На место были своевременно направлены аварийные службы, угрозы жизни и здоровью людей на территории нет», — заявили представители компании.

По данным «Норильсктрансгаз», в реку Большая Хета, расположенную неподалеку от места утечки, керосин не попал, аварию удалось локализовать и рабочие уже собирают топливо.

29 мая в Норильске, на ТЭЦ-3, которую использует другая дочерняя компания «Норильского никеля», случилась еще одна авария: лопнула цистерна, и произошел большой разлив дизельного топлива. По официальным данным, в почву и реки Амбарную и Далдыкан попало более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Подробнее о том, что произошло, читайте в нашем материале. Было возбуждено несколько уголовных дел, по ним проходят руководители и сотрудники ТЭЦ, а также мэр Норильска. Росприроднадзор оценил ущерб в 148 млрд рублей, хотя «Норникель» с этой оценкой не согласился.