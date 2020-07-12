В Петербурге за первую половину 2020 года закрылись 80 магазинов и заведений

В Петербурге за первую половину 2020 года закрылись 80 уличных магазинов и заведений в ключевых торговых районах города, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Colliers International.

Доля свободных помещений уличной торговли достигла 13% — антирекорд с 2016 года. Более трети закрытых точек — 35% — принадлежали общепиту, 15% — магазинам одежды и обуви и еще 11% — сувенирным лавкам. Полностью с рынка в Петербурге ушла сеть книжных магазинов «Республика», у которой из‑за пандемии коронавируса начались серьезные проблемы.

Тем не менее, эксперты предполагают, что уличная торговля достаточно быстро должна набрать прежние обороты при условии, если российская экономика будет восстанавливаться нормальными темпами. Пока что в Петербурге ожидается снижение арендных ставок.