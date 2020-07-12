Безопасный концерт в новом клипе The Flaming Lips

В конце мая вышел еще один сингл с пластинки «American Head» — «Flowers of Neptune 6» , а в июне — «My Religion Is You» .

Видео было снято, пока музыканты находились в самоизоляции в родной Оклахоме. Режиссерами клипа выступили Джордж Салсбери и Уэйн Койн (фронтмен группы).

Последний на данный момент альбом The Flaming Lips — «King’s Mouth» — вышел прошлым летом. В пластинку вошли 12 песен, почти во всех из них можно услышать голос гитариста The Clash Мики Джонса. После этого в декабре они выпустили записанный с группой Deap Vally альбом «Deap Lips».

The Flaming Lips существуют с 1983 года и за это время успели обрести статус культовой группы в мире психоделической музыки. В прошлом году они отпраздновали 20-летие своего знаменитого альбома «The Soft Bulletin», в честь чего устроили в начале сентября небольшой тур по Великобритании.