Безопасный концерт в новом клипе The Flaming Lips

Экспериментально-психоделическая рок-группа The Flaming Lips выпустила клип на песню «Dinosaurs On The Mountain» со своего грядущего альбома «American Head», который должен выйти 11 сентября.

Видео было снято, пока музыканты находились в самоизоляции в родной Оклахоме. Режиссерами клипа выступили Джордж Салсбери и Уэйн Койн (фронтмен группы).

В конце мая вышел еще один сингл с пластинки «American Head» — «Flowers of Neptune 6», а в июне — «My Religion Is You».