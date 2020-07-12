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У СИЗО «Лефортово» 13 июля пройдет встреча в поддержку журналиста Ивана Сафронова

Илья Голубев
Сегодня в 18:05

Профсоюз журналистов и работников СМИ организует 13 июля в 13.00 у СИЗО «Лефортово» встречу в поддержку журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене. Подробности опубликованы в соответствующем сообществе в фейсбуке.

«Нашу профессию пытаются приравнять к преступлению и криминализировать. В России создается атмосфера страха, в которой журналистика как институт уничтожается. Статью о госизмене сделали «резиновой». Сначала приходили за учеными, теперь пришли за журналистами, потом придут за всеми. Если мы не защитим нашего коллегу сегодня, завтра мы не сможем защитить всех остальных. Журналистов не останется.

Мы требуем гласности и открытости в деле Сафронова. Мы требуем прекратить преследование журналистов в России. Мы призываем всех, кто считает свободу слова ценностью, всех, кто уважает профессию журналиста, публично выразить свое несогласие против происходящей несправедливости», — пишут организаторы встречи.

Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали 7 июля. Его подозревают в государственной измене. «Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации», — сообщила ФСБ. 13 июля Сафронову предъявят обвинения, ранее его арестовали на два месяца.

В Москве после задержания начались пикеты в поддержку Сафронова, более 20 человек задержали. Мы собрали реакцию медиасообщества на эту новость.

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