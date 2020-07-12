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Роскомнадзор разблокировал сервис публикации статей Telegraph, который принадлежит Telegram

Илья Голубев
Сегодня в 14:48

Роскомнадзор разблокировал сервис бесплатной публикации статей Telegraph. Сайт сервиса уже доступен пользователям, он также исключен из черного списка ведомства, обратило внимание издание VC.

Telegraph был запущен компанией Telegram в 2016 году. У сервиса минималистичный дизайн и функционал, который позволяет быстро опубликовать необходимый текст с базовыми функциями форматирования и возможностью вставить изображения и посты из соцсетей и ютьюба. Благодаря функции Instant View загруженные в Telegraph статьи также открываются в режиме предпросмотра.

19 июня Роскомнадзор прекратил попытки заблокировать мессенджер Telegram на территории России. Незадолго до этого основатель Telegram Павел Дуров заявил, что его команда усовершенствовала методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, не нарушая право пользователей на тайну личной переписки. После разблокировки мессенджера Дуров отметил, что это хороший «сигнал» IT-бизнесу. Буквально на следующий день в даркнете выложили базу российских пользователей Telegram — утечка, вероятно, произошла из‑за злоупотребления функцией импорта контактов.

Telegram в России был официально заблокирован с 16 апреля 2018 года. Глава Роскомнадзора Александр Жаров пообещал, что этот процесс продлится несколько часов, однако мессенджер фактически оставался доступен для россиян все это время.

Попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер не приносили успеха и порой мешали работе других сервисов. Решить эту проблему должен будет автономный рунет, однако испытания продемонстрировали его невысокую эффективность в блокировке Telegram (напомним, на проект «суверенного интернета» власти планируют потратить минимум 30 млрд рублей).

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