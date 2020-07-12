После скандала с домогательствами из Ubisoft ушли еще три руководителя

Из компании Ubisoft Entertainment SA ушли еще три исполнительных директора. Это произошло на фоне скандала из‑за домогательств руководства компании по отношению к подчиненным, сообщает Bloomberg.

Ubisoft покинули Серж Хаскет, Яннис Маллат и Сесиль Корнет. Хаскет работал главным креативным директором компании и отвечал за все ее игры, включая серии Assassin's Creed и Far Cry, Маллат заведовал канадским отделением Ubisoft, а Корнет отвечала за управление персоналом — она решила, что ее увольнение пойдет компании на пользу.

Президент Ubisoft Ив Гиймо временно займет должность креативного директора. Он уже пообещал сотрудникам компании внимательно проследить за назначением новых руководителей и создать открытую инклюзивную атмосферу на рабочих местах.

Ранее из‑за обвинений в домогательствах от работы были отстранены два вице-президента Ubisoft Максим Белан и Томми Франсуа. Открытое письмо о домогательствах в компании подписали более 100 сотрудников.