Масленица почти закончилась: в этом году с 15 марта блины уже можно не есть. Как водится, на неделе сложно успеть все, так что выходные — лучшее время, чтобы объесться блинами до следующего года. Собрали полный гид по блинам: где есть и как готовить. В конце — краткий ликбез о блинах и Масленице в реальной жизни.
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