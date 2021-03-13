Масленица почти закончилась: в этом году с 15 марта блины уже можно не есть. Как водится, на неделе сложно успеть все, так что выходные — лучшее время, чтобы объесться блинами до следующего года. Собрали полный гид по блинам: где есть и как готовить. В конце — краткий ликбез о блинах и Масленице в реальной жизни.