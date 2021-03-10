Блины и выступления артистов Cirque du Soleil: в Никольских рядах пройдут масленичные гулянья

13 и 14 марта в зимнем дворе Никольских рядов пройдут масленичные гулянья. Участников приглашают одеться в стиле а-ля рюс, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе площадки.

Организаторы надеются, что мотивы русской сказки, встречающиеся в коллекциях ведущих мировых кутюрье, вдохновят петербуржцев на создание собственного наряда. Одеться в соответствии с дресс-кодом поможет специально составленный гид по стилю.

Во время гуляний на территории европейского маркета Никольских рядов будут готовить и русские блины, и французские крепы с космополитичными панкейками. Развлечением гостей займутся артисты Cirque du Soleil.

В программе — выступление акробатов, трюки с колесом сира и фаер-шоу. Продолжит работу винтажная венецианская карусель и самая большая городская горка. Мероприятия продлятся с 12.00 до 22.00, вход свободный.