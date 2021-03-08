Началась масленичная неделя. «Афиша Daily» выбрала 10 самых необычных блинов из московских ресторанов на любой вкус и кошелек.
В ресторане «Сибирьсибирь» отдают сет из трех блинов: с черемухой и икрой форели, со шпинатом и икрой щуки и пшеничный с икрой осетра. Все выкладывают на деревянную доску и добавляют сметану, 1340 р.
Зеленые блины со шпинатом и начинкой из лангустина в M2 Organic Club поливают голландским соусом и украшают икрой макруруса, 570 р.
Сладкие блины с черной смородиной, рикоттой собственного производства и соусом с красным вином можно попробовать в Wine&Crab, 350 р.
В ресторане Stories в «Индийский блин» кладут три вида сыра: чеддер, сливочный и моцареллу, затем добавляют соус из куркумы и кокосового молока и украшают шпинатом, 610 р.
Блины на бородинском квасе с сельдью и красным луком ищите в Noor bar, 350 р.
Веганские блины в «Город-сад» готовят с растительным фаршем «Хайбиф» от компании «Еда будущего», 145 р.
К блинам в Food Rec. от создателей Kebab Masters отдельно кладут брискет, сырный соус с трюфелем и маринованные огурцы, 300 р.
В ресторане Beluga гречневые блины с креветками, яйцом пашот и икрой форели выглядывают в глубокую тарелку и обильно поливают соусом голландез, 750 р.
Блинчики с лавандовым кремом, голубикой и фисташками на десерт в Steak it easy, 270 р.
В небольшом кафе Lilu Kitchen в Мытищах блины начиняют шпинатом, трюфелем и сырным муссом, 490 р.