Началась масленичная неделя. «Афиша Daily» выбрала 10 самых необычных блинов из московских ресторанов на любой вкус и кошелек.

В ресторане «Сибирьсибирь» отдают сет из трех блинов: с черемухой и икрой форели, со шпинатом и икрой щуки и пшеничный с икрой осетра. Все выкладывают на деревянную доску и добавляют сметану, 1340 р.

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Зеленые блины со шпинатом и начинкой из лангустина в M2 Organic Club поливают голландским соусом и украшают икрой макруруса, 570 р.

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В небольшом кафе Lilu Kitchen в Мытищах блины начиняют шпинатом, трюфелем и сырным муссом, 490 р.

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