От карельских каньонов до балтийского побережья, от «Проливошной» до кавказских источников — в новой тревел-рубрике «Афиша Daily» подготовила гид для тех, кто решил попутешествовать по России на майских. Напоминаем, что пандемия не завершилась и рекомендуем соблюдать все необходимые ограничения и меры предосторожности.
Еду по России
Гид по Казани: Кремль, мечети, парки, крафтовые бары и другие важные места
Еду по России
Гид по Северному Приладожью: Сортавала, Паасо, Лахденпохья и прочая красота
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Гид по Самаре: набережная, «Проливошная», арт-кластер в заброшке и другие развлечения
Еду по России
Гид по Кавказским Минеральным Водам: Машук, «Цветник», Провал и другие места для отдыха
Еду по России
Гид по Калининграду и окрестностям: Куршская коса, поющий фонтан, Янтарный и другие места
Еду по России
Гид по Сочи: парки-водопады, скалы и другая красота