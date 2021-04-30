От карельских каньонов до балтийского побережья, от «Проливошной» до кавказских источников — в новой тревел-рубрике «Афиша Daily» подготовила гид для тех, кто решил попутешествовать по России на майских. Напоминаем, что пандемия не завершилась и рекомендуем соблюдать все необходимые ограничения и меры предосторожности.