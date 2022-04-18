В нынешних условиях Дагестан — одно из самых популярных направлений для туризма. «Афиша Daily» подробно рассказывает, как спланировать путешествие, чтобы получить максимум удовольствия: от лучших заведений Махачкалы до затерянных в горах деревень.

© undefined undefined/Getty Images

Что такое Дагестан Дагестан расположен в северо-восточной части Кавказа вдоль побережья Каспийского моря. Сегодня это самая многонациональная республика России. В ней проживают более 30 народностей, среди которых аварцы, кумыки, лакцы, даргинцы, лезгины, табасаранцы, агулы и многие другие. Народы Дагестана говорят на языках нахсо-дагестанской, тюркской и персидской языковых семей. Исторически Дагестан делился на отдельные области: Авария, Лакия, Кайтаг, Кумыкия, Табасаран — отсюда фантастическое многообразие культуры. Вы заметите это сразу же, как покинете Махачкалу: каждые 50 км будет меняться ландшафт, язык, обычаи, кухня и традиции. Степные ногайские земли сменяют холмистые кумыкские, за ними начинаются аварские горные районы; теснины и каньоны соседствуют с водопадами и пустынными барханами; за аулами бурочников и керамистов следуют поселения ювелиров и оружейников.

Как добраться и передвигаться?

© Suleyman Nabiev/EyeEm/Getty Images

Количество самолетов из Москвы в Махачкалу превышает дюжину в сутки, цены за билеты туда-обратно — от 9000–10 000 рублей. Перелет Петербург — Махачкала — Петербург обойдется чуть дороже: от 12 000 рублей. В Дагестане развита система маршрутных такси, с автостанций Махачкалы или Дербента можно уехать в любую точку республики за небольшие деньги. А водители по дороге еще и завезут вас в красивые места, расскажут кавказские притчи и накормят абрикосами. С Северной автостанции Махачкалы можно уехать в Аварские и Кумыкские земли: Буйнакск, Гуниб, Хунзах, а также за пределы Дагестана — в Чечню, например. С Южной автостанции Махачкалы ходит транспорт в Дербент и Даргинские земли. Общественные маршрутки могут стоять на станции несколько часов в ожидании достаточного количества пассажиров. Проще на месте договориться с таксистом, который будет готов отвезти вас в самую отдаленную точку, или присоединиться к группе пассажиров, которые стихийно объединяются и вскладчину оплачивают дорогу. Из Дербента в Махачкалу транспорт уходит с Северного автовокзала, а с Южного автовокзала можно уехать в Табасаранские и Лезгинские земли, в сторону границы с Азербайджаном, к самым высоким и живописным горам республики. Автомобиль можно взять в аренду или приехать на своем, но нужно быть готовым к горным дорогам. Также есть варианты джип-туров по республике, например, вот этот. Махачкала

Аварский музыкально-драматический театр © Дмитрий Никифоров/ИТАР–ТАСС

Столица республики Махачкала — город молодой. В 1844 году на побережье появилось поселение Петровское, названное так в честь персидского похода Петра I 1722 года. В 1857 году оно получило статус города. Махачкалой Петровское стало в 1921-м — в честь дагестанского революционера Махача Дадаева. Сегодня это крупнейший город Северо-Кавказского федерального округа, культурный и экономический центр Дагестана. Здесь почти нет старой застройки, кроме прибрежной части около железнодорожного вокзала и района улицы Даниялова. Так что облик места складывается из разнородной современной архитектуры.

Архитектура

Центральная Джума-мечеть Махачкалы © Vladimir Zapletin/Getty Image

Главная святыня Махачкалы — Джума-мечеть , построенная в 1990-е. За образец была взята Голубая мечеть в Стамбуле, а деньги на строительство выделили турки. В Махачкале есть Городской пляж и набережная с променадом, пальмами и фонтанами. Здесь стоит обратить внимание не только на Каспийское море, но и на главную доминанту набережной — здание Аварского музыкально-драматического театра 1935 года. В его облике соединились традиции античного храмового зодчества, горской аварской архитектуры и прогрессивность баухауса.

Где есть

«Дом 15» Просп. Расула Гамзатова, 18, во дворе, пн-вс 10.00–22.00

© 15.dom/Instagram*

Заведение расположено в доме, в котором жил дагестанский поэт Расул Гамзатов. В небольшой пристройке рядом с основным зданием когда‑то шумели знаменитые вечеринки-квартирники, которые поэт устраивал с кавказским размахом. Теперь здесь варят фильтр-кофе, готовят пиццу, маковый хлеб и круассаны с бараниной, показывают хорошее кино, учат живописи и читают лекции об искусстве.

«Гостиная» Оскара, 35, пн-вс 9.00–22.00

© gostinaya_/Instagram*

Кофейная культура в Махачкале неплохо развита. Хороший фильтр можно выпить, например, в «Гостиной». Кроме того, завтраки здесь готовят целый день: есть отличные сырники, французские тосты и веганские сладости. Еще несколько отличных мест в Махачкале:

«Папаха» — это «высокая кухня гор». Заведение открыл боец Хабиб Нурмагомедов.

«Бизу Бизу» — фотогеничное место для любителей фиалкового рафа и жареных артишоков.

Ресторан-музей на Лермонтова — одно из немногих заведений в Махачкале, где можно за ужином выпить бокал вина.

«Инт» — этно-кафе с упором на лакскую кухню (лакцы — это народ центральной части Нагорного Дагестана).

«Аксакал» — сеть ресторанов и кофеен с современным взглядом на традиционную кухню Дагестана и собственной обжаркой кофе.

«Весна» — готические арки, приятный интерьер и отличный кофе в двух минутах от морской набережной.

Музеи

Если выйти из «Дома 15» и спуститься вниз к морю, через пять минут можно оказаться на пересечении улиц Горького и Даниялова. Здесь друг напротив друга находятся два главных столичных музея: Национальный музей им. А. Тахо-Годи и Дагестанский музей изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой. Здесь можно изучить историю и культуру Дагестана, от археологического прошлого до конца ХХ века. Оба музея можно посмотреть за один день. Национальный музей им. А.Тахо-Годи расположился в историческом особняке конца XIX века — доме Барятинского (Даниялова, 31). Сейчас это самое крупное музейное объединение Северного Кавказа. Обратите внимание на залы, посвященные Кавказской войне и имаму Шамилю — лидеру горцев в борьбе за независимость против Российской империи.

Евгений Голик. Горы, воздух и село © Дагестанский музей изобразительных искусств им. Гамзатовой

Дагестанский музей изобразительных искусств (Максима Горького, 8) был создан на базе картинной галереи Дагестанского республиканского краеведческого музея. Здесь находится самая большая коллекция декоративно-прикладного искусства республики. Помимо уникальных предметов дагестанского искусства — ковров, оружия, золотного шитья, керамики, — тут можно обнаружить гравюры Дюрера, полотно мастерской Тициана, живопись Константина Маковского, Василия Васнецова и Василия Поленова.

Центр традиционных ремесел «Ремеслов» Просп. Имама Шамиля, 31

© remeslov.work/Instagram*

Вдохновившись традициями кайтагской вышивки, балхарской керамики, табасаранского ковроткачества и кубачинского ювелирного дела, можно опробовать все это своими руками. Мастер-классы по каждому из видов декоративно-прикладного искусства Дагестана проходят ежедневно, но нужно записаться заранее. Изделия дают унести с собой. Разве что кроме ковра — но ваши узелки будут красоваться на станке, а будущие гости центра поставят следующие.

Где купаться?

Каспийск © Елена Афонина/ТАСС

Купаться на городском пляже Махачкалы в теории можно, но лучше выехать в Каспийск — здесь созданы курортные условия и облагорожены пляжи. А по дороге в Дербент можно искупаться в Инчхе: береговая линия вдоль поселка считается самой чистой во всем Дагестане.

Чох, Гамсутль, Гунибский район

Аул Чох © Stanislav Sablin/Getty Images

Из Махачкалы удобно добираться до знаменитых горных сел Гунибского района. Аул Чох расположен в самом центре живописной Андаланской долины, со всех сторон он окружен горами. Это поселение — одно из древнейших на Северном Кавказе. Когда‑то через него проходили дороги Великого шелкового пути. Современный облик аула сложился во второй половине XIX века, и, изучив Чох, можно сложить представление об особенностях горской архитектуры. Сакли (каменные сооружения жителей Кавказа) строятся зачастую прямо на скале, а крыша одного дома служит полом для другого. Чох выстроен из местного камня песочно-охристого цвета и монохромную идиллию нарушают только современные цветные крыши из листового металла. Чох — родина первого светского академического живописца Дагестана Халил-бека Мусаясула, его дом здесь сохранился.

Переночевать в Чохе стоит в первом в Дагестане Этнодоме. Основатель Заур Цохолов восстановил старый аварский дом, наполнил его предметами традиционного быта и открыл здесь один из самых популярных отелей в регионе.

Аул Гамсутль © Pavel Sipachev/Getty Images

В 4 км от Чоха в этой же горной долине находится заброшенный аул Гамсутль. Последний житель покинул это место в 2015 году. В этом смысле он не уникален, села-призраки разбросаны по всей республике. Но на Гамсутль подняться все же стоит пешком или на коне — они пасутся у главной автостоянки у подножия горы. Бояться тут нечего, в аул постоянно приезжают туристы, хотя и не все решаются заходить в пустые дома.

Крепость в Гунибском районе © Anna_Anikina/Getty Images

Для продвинутых путешественников — в Гунибском же районе (в 12 км от Гуниба) расположено село Корода. Сегодня оно делится на новую и старую части, последняя жительница старого села скончалась в 2019 году. Корода пока не так популярна, как Гамсутль, так что ловите момент. Для еще более продвинутых — высокогорные аулы Ухул и Маза, но туда не добраться без спецподготовки. Вершины Ахтынского района лучше исследовать с опытным проводником — например, Анзором. Поесть среди гор Андаланской долины можно в ресторане «Адат» в Гунибе. Здесь готовят блюда традиционной кухни Дагестана с уклоном в аварскую и турецкую.

Кубачи, Амузги

Село Кубачи © Anna_Anikina/Getty Images

Село Кубачи известно производством серебряных вещиц, украшенных характерным растительным орнаментом. У вашей бабушки наверняка был кубачинский браслет с чернью или целый гарнитур. Село на Даргинском нагорье — один из крупнейших на Кавказе центров традиционных художественных ремесел: ювелирного искусства, обработки металла, резьбы по камню и дереву. В XIX веке Кубачи было главным центром производства декорированного оружия на Кавказе. Изделия отсюда есть даже в Эрмитаже: на первом этаже Зимнего дворца можно рассмотреть каменные рельефы, котлы, ювелирные украшения и, конечно, оружие. В самом селе есть музей при закрытом Кубачинском ювелирном комбинате, но попасть сюда можно только при помощи местных жителей. Здесь более 3000 домов, село делится на две части — современную и старую. В старой — дома, выстроенные прямо на скалах, и вмонтированные в стены резные камни с животными и птицами.

Село Амузги © Полина Любимова

Но чтобы украсить клинок, нужно сперва его выковать — делали это в соседнем селении Амузги. Сегодня это такой же аул-призрак, как и Гамсутль. Сюда стоит дойти пешком по красивой горной дороге, которая начинается от старого кубачинского кладбища. С древности и до 1930-х годов Амузги было одним из главных центров изготовления оружия на Северном Кавказе. После падения спроса на клинки жители селения стали заниматься сельским хозяйством. В 2016 году умерла последняя жительница Амузги — Патмат Нугаева. В одной из комнат ее дома теперь приют пастуха.

Манас

Базар в поселке Манас © Полина Любимова

В 35 км от Махачкалы каждый четверг разворачивается самый знаменитый базар Дагестана под открытым небом: на один день пустырь превращается в огромный рынок. Интересен он, прежде всего, не стандартным базарным набором, а большим потоком древностей и антиквариата. Здесь можно купить корову, столетний ковер, грузовик сена, йеменскую джамбию (восточный кинжал с широким загнутым клинком), платок царских времен, иранскую тарелку из кубачинских коллекций, колотушки для ворсового ковроткачества или ногайки из лапок косуль. Смело торгуйтесь, хотя это может быть непросто. Но даже губденцы (жители села Губден, главные торговцы антиквариатом) однажды сдаются. Отметить покупки можно манасским пловом с острым соленым огурцом. Вход в пловную вы найдете в конце антикварных рядов, напротив рыночного громкоговорителя. После обеда рынок сворачивается, чтобы перебраться в другую долину — товары выставляют вновь в воскресенье на Ая-базаре в Левашинском районе.

Дербент

Старый город в Дербенте © Anna_Anikina/Getty Images

Из Махачкалы в Дербент ходит электричка. Всего за 138 рублей вы проедете вдоль моря, фруктовых садов и живописных полустанков. Расписание можно узнать тут. Дербент — древнейший город России, Каспийский центр Шелкового пути. Первые упоминания о крепости на территории современного Дербента встречаются в сочинениях греческого географа Гекатея Милетского и относятся к VI веку до нашей эры. Главную достопримечательность города, крепость Нарын-кала, приказал возвести персидский шахиншах Хосров I Ануширван. После этого цитадель много раз перестраивали, укрепляли и расширяли, поэтому до наших дней сохранились постройки разных веков. Сейчас здесь происходят активные изменения. Например, появился 800-метровый маршрут от цитадели Нарын-кала до Каспийского моря вдоль северной крепостной стены, сделан пешеходный переулок Казем-Бека, а по проекту московского бюро «Практика» благоустроено древнее кладбище Кырхляр. Подробнее об этом «Афиша Daily» рассказывала здесь. Здесь обязательно стоит погулять по магалам — это районы старого города. Советуем пройти все девять и заглянуть в Девичьи бани, где сейчас выставлена экспозиция «Культура и быт древнего Дербента». Местная Джума-Мечеть — старейшая мечеть России, ее строительство началось в 730-е годы.

Крепость Нарын-Кала в Дербенте © Муса Салгереев/ТАСС

В Дербенте пьют много чая из маленьких стеклянных стаканчиков — армудов — и заедают пахлавой и вареньем из белой черешни или розы. Сделать это можно, например, у подножия крепости в чайном дворике «У Октая». Пообедать и выпить кофе можно в «Доме Гриши» — это дербентский аналог махачкалинского «Дома 15». Загляните на местный базар (Ленина, 88/1): советуем купить печенье шекер-чурек, сушеное мясо, ореховую траву, бараний курдюк в специях и коньяк, настоянный на вишневых косточках. С алкоголем в Дагестане сложно (например, в заведениях Махачкалы он встречается крайне редко, несколько баров есть только в соседнем Каспийске), но Дербент — совсем другая история. Здесь есть винные и коньячные заводы и множество домашних производств, продукцию которых стоит попробовать. Например, можно сходить на дегустацию дербентских вин-эндемов.

Также город известен коврами. Купить их можно в Доме ковров Мирзахановых (Пушкина, 80) или на возрожденном старинном ковровом базаре у крепостных стен на улице Мамедбекова. Работает базар по выходным дням, время начала торговли выбирается стихийно.

© Vitaly Tyuk/EyeEm/Getty Images

Советы путешествующим по Дагестану Дагестан — республика со своими устоями и традициями, которые нужно уважать. Хотя это южный регион, оголяться под солнцем здесь не принято. Лучше не носить открытые топы и короткие шорты, особенно в горах. При входе в мечеть или другое священное место снимите обувь и говорите тихо. Девушкам необходимо покрыть голову, мужчинам — предусмотрительно надеть длинные брюки. Пары, постарайтесь не целоваться на людях. Захватите с собой небольшие подарки для тех, кто будет помогать вам или угощать. Задавайте вопросы, не стесняйтесь заговорить с прохожим, будьте открыты и доброжелательны.