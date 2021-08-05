Екатеринбург — это не только индустриальное прошлое, но и современная архитектура, активная барно-ресторанная жизнь, известные на всю страну музеи и театры. Отправляемся на Урал вместе с гидом «Афиши Daily».

Как добраться Самолет доставит вас на Урал прямым рейсом за два с половиной часа из всех трех московских аэропортов. Цены на авиабилет начинаются от 1500–1800 рублей и могут быть в два раза дешевле билета в плацкарте ― при этом на поезде придется ехать чуть больше суток. Например, фирменный поезд Москва ― Челябинск обойдется в 3600 рублей за плацкарту или 4100 рублей за купе. Зато с бельем, подстаканниками и качающимся пейзажем за окном.

Что посмотреть во время прогулки по городу Городок чекистов Квартал улиц Первомайской, Кузнечной, Ленина, Луначарского Один из главных символов свердловского конструктивизма, жилой комплекс для работников местного НКВД. Был построен в 1929–1936 годах как символ нового социалистического быта. Смелый ритм фасадов с чередующимися широкими окнами и балконами, продуманная планировка жилых домов и внутреннего двора продолжают притягивать взгляд и сегодня. Жители городка регулярно проводят экскурсии. В полукруглом здании гостиницы «Исеть» проходила Уральская биеннале современного искусства и выступали музыканты местной филармонии, а в самом квартале есть пара крафтовых баров, рестораны и кафе. Спорткомплекс «Динамо» Еремина, 12 Спортивный комплекс на стрелке Городского пруда возвели в начале 1930-х на месте Заречного тына ― тюрьмы для старообрядцев. Проект получился в духе советской авангардной архитектуры того времени. Главный корпус со спортзалами, бассейном и тиром похож на кораблик, который будто выплывает из поворота реки. При этом здания чутко вписаны в окружающий парк и линию берега. Сейчас это одно из центральных мест, где можно не только сделать пробежку и размяться, но и устроить пикник на траве с видом на воду.

Белая башня Бакинских Комиссаров, 2а Конструктивизм в Екатеринбурге сосредоточен не только в центре города. В 1930-е архитекторы спроектировали в этом стиле целый район вокруг строящегося завода Уралмаш, а его символом стала Белая башня. Водонапорная башня из железобетона на тонких опорах несколько десятилетий снабжала жителей района водой, в 1990-е ветшала и разрушалась, но за последние годы силами активистов из арх-группы Podelniki превратилась в место для прогулок, концертов и выставок. Сейчас туда можно прийти на экскурсию, безопасно зайти внутрь, оценить архитектурные решения автора башни Моисея Рейшера, увидеть панораму Уралмаша со смотровой площадки и выбрать следующий пункт прогулки.

ЦПКиО и детская железная дорога Мичурина, 230 Главный городской парк в последние годы стал избавляться от образа неуютного пространства с громкими аттракционами из начала 2000-х, заброшенными дорожками и народными гуляньями под оглушительно громкую музыку. Новое руководство взяло курс на комфорт: в парке появились веранды популярных ресторанов и аллея со стритфудом, лужайки приспособили для пикников, а лесную часть постепенно очищают от мусора и делают безопасной. А еще в парке работает детская железная дорога, где все маленькое, но по-настоящему: состав «Юный уралец», пять станций, билеты на вокзале и даже небольшой музей подвижного состава под открытым небом.

Офис «Русской медной компании» Горького, 57 В 2020 году в Екатеринбурге закончили стройку здания офиса «Русской медной компании» по проекту бюро Нормана Фостера. Это первый проект известного архитектурного бюро (среди их работ, например, лондонский Сити-холл и нью-йоркский Херст-тауэр), который полностью удалось реализовать в России. 15-этажное здание высится на берегу реки Исети, фасад с треугольными элементами напоминает структуру кристаллической меди, отсылка к металлу усилена цветом здания: в солнечную погоду оно светит оранжевым, в пасмурную ― отливает благородным медным. Внутрь зайти вам вряд ли удастся, но в угловатых окнах можно рассмотреть двухэтажные модульные офисы и просторный холл. За внешний вид горожане сравнивают здание с ананасом, но это, пожалуй, одна из немногих современных построек в Екатеринбурге, которая нравится многим и уже стала хитом инстаграм-фото.

Уличное искусство Стрит-арт в Екатеринбурге расцвел пышным цветом в 2010-е и сейчас встречает горожан повсюду: от фразы самого известного уличного художника города Тимофея Ради на крыше бывшего Приборостроительного завода «Кто мы, откуда, куда мы идем?» и дерзких рисунков на злободневные темы до настенных росписей, сделанных нейросетью. В городе проводится несколько фестивалей уличного искусства, по стремительно появляющемуся и исчезающему стрит-арту водят экскурсии, поэтому на прогулке можно встретить каллиграфию Покраса Лампаса, лаконичные надписи Ильи Мозги, едкие высказывания Владимира Абиха, трафареты Славы ПТРК и многое-многое другое. Главное ― не забывать смотреть по сторонам.

Музеи и культурные центры «Ельцин-центр» Бориса Ельцина, 3 Центр имени первого президента России открыли в 2015 году, но кажется, что он был всегда. По концентрации культурных площадок, мультимедийным и выставочным возможностям он даст фору любой местной институции: здесь спокойно можно провести целый день, никуда не выходя. Например, изучить историю России 1990-х в экспозиции музея Ельцина, которую спроектировал режиссер Павел Лунгин. 7 залов ― 7 дней сотворения новой страны, потом выход в зал Свободы с масштабным одноименным полотном Эрика Булатова. После музея ― арт-галерея «Ельцин-центра», куда привозят актуальные выставки российского искусства и где устраивают оригинальные экспозиции. Сделать перерыв можно здесь же в ресторане «Барборис», Pinzeria by Bontempi или кофейне Simple Coffee. Затем купить книги в независимом книжном магазине «Пиотровский», выбрать локальные сувениры в магазине «Ель», рыться в старых вещах лавки «Шувакиш», закопаться в виниле в Ultra или комиксах в GotComics. А на вечер спланировать киносеанс или концерт в «Атриуме». И не забыть сфотографироваться на фоне медиафасада ― теперь это тоже обязательный пункт посещения Екатеринбурга.

Уральский филиал ГЦСИ Добролюбова, 19а Недавно один из главных центров актуального искусства стал официально называться Уральским филиалом Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина, но за новым именем все так же остались двухэтажное кирпичное здание старой земской школы, открытая кураторская политика и страсть во всем видеть искусство. На втором этаже работают выставочный зал с постоянно обновляемой экспозицией, тихая библиотека с книгами о современном искусстве, архитектуре и искусствоведении, а в ближайшем сквере можно неторопливо обсудить увиденное.

Дом Метенкова Карла Либкнехта, 36 Небольшой фотографический музей в двухэтажном особнячке конца XIX века сначала может произвести впечатление тихого провинциального учреждения культуры, но это не так. Молодая команда кураторов делает выставки и устраивает мероприятия, которые привлекут не только любителей старых фотокарточек. Конечно, об истории города и самого дома здесь рассказано, тем более главный фотолетописец Екатеринбурга и бывший хозяин здания Вениамин Метенков оставил большой архив фотографий. Сейчас это постоянная экспозиция музея. А на временных выставках царит буйство кураторских подходов и авторских экспериментов. Еще музей устраивает мероприятия во дворе с музыкой и иногда танцами. Есть тут и собственная арт-резиденция: результаты выставляют в отдельном зале.

«Урал Опера Балет» просп. Ленина, 46а В прошлом году Уральский театр оперы и балета провел ребрендинг: теперь это «Урал Опера Балет», и смена названия отражается в репертуаре. Местный оперный последние годы смело искал новые подходы, а художественные руководители Вячеслав Самодуров и Богдан Королек придумывали, как освежить репертуар. Результат ― мощнейшая «Сатьяграха» Филипа Гласса, собравшая россыпь «Золотых масок», скрупулезно воссозданная «Пахита» Мариуса Петипа, а также хулиганский рэп-балет «Конек-горбунок», в котором засветились участники местного хип-хоп-бэнда EK-Playaz. При этом театр не порывает с традициями, так что «Лебединое озеро» или «Евгения Онегина» здесь тоже показывают.

«Коляда-театр» просп. Ленина, 97 Театр Николая Коляды — такой же символ города, как свердловский рок или конструктивистские кварталы. Эпатажные и интимные, развеселые и слезоточивые, пьесы Коляды и его переложения классики — от Гоголя до Шекспира — уже не один десяток лет идут в российских театрах, а в его родном пространстве получают дополнительные краски за счет силы самого места. Два зала в помещении бывшего кинотеатра, длинное фойе-коридор, уставленное вещами с прошлых спектаклей, старинной мебелью и афишами, напоминают уютную квартиру, где обогреют, напоят чаем и поговорят с тобой по душам о самом сокровенном.

Центр современной драматургии Малышева, 145а, литера Ф Театральная площадка для опытов молодых драматургов находится в промзоне на месте бывшего рыбзавода, под мостом, ведущим в спальный район ЖБИ. Маргинальность места подчеркивают экспериментальные выверты авторов и бесцензурное прочтение пьес. При этом ЦСД, основанный учениками Коляды, не сваливается в треш, а следит за повесткой и актуальными пьесами, ставит камерные спектакли по нашумевшим текстам «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной или «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова.

Где выпить и поесть «Папа Римский» Малышева, 56а Небольшая пиццерия в формате eat & go у набережной Исети открылась в разгар пандемии и быстро полюбилась горожанам. Еще бы: пицца здесь стоит недорого — от 200 до 350 рублей, — подается быстро, а съедается еще быстрее. Ассортимент: от стандартных «Маргариты» и «Четыре сыра» до пицц со слабосоленым лососем и цукини или ветчиной и сыром бри. Из напитков: вино в маленьких бутылочках, баночное пиво, кофе и чай. Пиццу можно заказать с собой и встречать закат рядом на набережной.

«Зверобой» Посадская, 28а Ресторан специализируется на блюдах местной кухни, которые шеф-повар Николай Семенов готовит по рецептам уральских бабушек из локальных продуктов, но придает им авторское звучание. Названия блюд — особая музыка: нельма с медовыми огурцами, тартар из нерки с рябиной, косуля с пшеном и облепихой, стейк из костреца с перетертым горохом и грибами, сырный мусс с гелем из свеклы. Цены на закуски начинаются от 490 рублей, салаты — от 580 рублей, супы и горячее — от 420 рублей.

Vietmon Гагарина, 35; просп. Ленина, 41; Малышева, 36 Проект вьетнамского студента Ань Нгуена, который поступил в местный университет и очень скучал по привычной еде, за несколько лет стал привычным местом перекусов фо-бо и лапшой, обзавелся парой филиалов в центре города и крепко вписался в местный ландшафт. Недавно в первом «Вьетмоне» на Гагарина обновили интерьер: неоновые драконы, тигровые росписи, темная мебель. Теперь проводить время за супом и лапшой еще приятнее. Цены: 340 рублей за большую порцию фо-бо, рис с курицей сой-га — 310 рублей, лапша со свининой и овощами бун-сай-гон — 310 рублей.

Momo Panasian Kitchen Карла Либкнехта, 38а Гастробар шеф-повара Романа Калинина с паназиатской кухней и кошачьей лапой на лого. Ужин из двух блюд и десерта за 1000 рублей включает свежую рыбу, вок и десерты. Авторские роллы от шеф-повара, пять видов севиче, поке — рекомендуем с угрем и васаби-муссом, — салаты с различными суперфудами, а также камчатский краб. И не забудьте про удивительные десерты: чизкейк с цитрусовым юдзу под мандариновым куполом, трюфель, маття-кекс с щавелевым мороженым и вагаси-моти.

«Опыт» Первомайская, 11в Бар с крафтовыми напитками и кухней находится в уютнейшем месте города — саду Вайнера за зданиями филармонии и учебного театра. На кранах — актуальные сорта российских пивоваров, в холодильнике — ценные баночки из Европы и Америки, в меню — сэндвичи, жареный камамбер и другие закуски, которые насытят, но не отвлекут внимание от пива и сидров. Летом площадка бара расширяется на весь сад, а под деревьями устраивают концерты, электронные сеты и вечеринки винила.

«Био-шмио» Малышева, 61 Тихий двухэтажный винный бар для любителей вина подойдет и снобам — ценителям отдельных сортов-урожаев, и случайным посетителям, заскочившим на бокальчик. Команда бара постоянно обновляет меню то органическим вином, то оранжевыми экспериментами, а то и вовсе устраивает разбор своих запасов, радуя пришедших редкими сортами и урожаями. Цена на бокал начинается от 280 рублей, можно и сразу заказать бутылку, а закусывать мидиями, сыром или брускеттами.

«Самоцвет» Малышева, 29а Локация, которую застолбило местное промобюро «Теснота». Здесь проходят мероприятия в диапазоне от шахматного клуба и своп-тусовок до вечеринок быстрых свиданий и танцев по выходным. В барном плане ребята сделали акцент на местные настойки и дистилляты со всего света, в меню есть и пиво с вином, но в «Самоцвете» нужно пробовать шоты и авторские коктейли.

Syndrome Bar 8 Марта, 13 Подвальный панк-бар, вход со двора, кикер и пивной минимализм на кранах. Здесь нет бронирования мест, кальянов, удобных столов, зато есть морда носорога на стене, маленькая сцена с грохочущими группами и сплошная DIY-эстетика. В «Синдроме» поначалу может показаться неуютно, но, как бывает со многим на Урале, ощутить душевность здесь можно спустя какое‑то время. Сюда стоит идти за духом молодости, угаром и отсутствием барьеров.

«Нельсон Совин» Малышева, 21/4 Крафтовый бар, в котором соединились искренняя любовь основателей к редким и интересным сортам пива и сидров и стремление быть чем‑то большим, чем питейное заведение. В «Нельсоне» одинаково хорошо пробовать новинки на кране зимой, чиллить летом на террасе с баночкой необычного гозе, танцевать под ломаную электронику весной и рассматривать графику от молодых художников осенью под бокал имперского стаута. Если страшитесь заходить в бар-гик-логово, здесь все объяснят и подберут напиток на любой вкус.